Укр

На Днепропетровщине четвертые сутки разыскивают пропавших сестер (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Валерия и Наталья Зуевы. Новость обновлена 12 октября 2021, 15:36
Валерия и Наталья Зуевы.

Девочки пропали еще на выходных.

В Павлограде Днепропетровской области 9 октября утром две сестры — Наталья Зуева (2012 г.р.) и Валерия Зуева (2008 г.р.) пошли погулять с собакой и не вернулись.

Об этом сообщает полиция региона.

Младшая девочка Наталья была в синей куртке и бежевых штанах, на голове — розовая шапка.

Наталья Зуева
Наталья Зуева

Старшая сестра — Валерия была в черных штанах в клетку и красной куртке.

Валерия Зуева
Валерия Зуева

Под постом про пропажу в группе Павлоградской полиции в соцсети Facebook пользователи пишут, что девочки возможно сбежали и сделали это не в первый раз. А саму семью, в которой воспитываются сестры, называют — неблагополучной.

В соцсетях обсуждают пропажу девочек
В соцсетях обсуждают пропажу девочек

В полиции просят сообщить по номеру 102 или в Павлоградский райотдел полиции, если встретите пропавших девочек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области трое подростков сбежали из дома и отправились в лес навстречу приключениям. Пропавших ребят нашли в целости и сохранности в кукурузном поле — они уже оборудовали себе тайник.

Не все истории заканчиваются позитивно — на Донетчине пропавших детей нашли в старом сундуке.

Теги:
#Дети #Днепропетровская область #Павлоград #Пропавшие
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