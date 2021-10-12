На Днепропетровщине четвертые сутки разыскивают пропавших сестер (фото)

Девочки пропали еще на выходных.

В Павлограде Днепропетровской области 9 октября утром две сестры — Наталья Зуева (2012 г.р.) и Валерия Зуева (2008 г.р.) пошли погулять с собакой и не вернулись.

Об этом сообщает полиция региона.

Младшая девочка Наталья была в синей куртке и бежевых штанах, на голове — розовая шапка.

Наталья Зуева

Старшая сестра — Валерия была в черных штанах в клетку и красной куртке.

Валерия Зуева

Под постом про пропажу в группе Павлоградской полиции в соцсети Facebook пользователи пишут, что девочки возможно сбежали и сделали это не в первый раз. А саму семью, в которой воспитываются сестры, называют — неблагополучной.

В соцсетях обсуждают пропажу девочек

В полиции просят сообщить по номеру 102 или в Павлоградский райотдел полиции, если встретите пропавших девочек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области трое подростков сбежали из дома и отправились в лес навстречу приключениям. Пропавших ребят нашли в целости и сохранности в кукурузном поле — они уже оборудовали себе тайник.

Не все истории заканчиваются позитивно — на Донетчине пропавших детей нашли в старом сундуке.