На Дніпропетровщині четверту добу розшукують зниклих сестер (фото)

Дівчата зникли ще на вихідних.

У Павлограді Дніпропетровської області 9 жовтня вранці дві сестри — Наталя Зуєва (2012 р.н.) і Валерія Зуєва (2008 р.н.) пішли погуляти з собакою і не повернулися.

Про це повідомляє поліція регіону.

Молодша дівчинка Наталя була в синій куртці і бежевих штанах, на голові — рожева шапка.

Наталія Зуєва

Старша сестра — Валерія була в чорних штанах в клітку і червоній куртці.

Валерія Зуєва

Під постом про пропажу в групі Павлоградської поліції в соцмережі Facebook користувачі пишуть, що дівчатка можливо втекли і зробили це не вперше. А саму сім’ю, в якій виховуються сестри, називають — неблагополучною.

У соцмережах обговорюють пропажу дівчаток

У поліції просять повідомити за номером 102 або в Павлоградський райвідділ поліції, якщо зустрінете зниклих дівчаток.

Раніше "Телеграф" писав, що в Київській області троє підлітків втекли з дому і вирушили в ліс назустріч пригодам. Зниклих хлопців знайшли в цілості й неушкодженими в кукурудзяному полі — вони вже обладнали собі схованку.

Не всі історії закінчуються позитивно — на Донеччині зниклих дітей знайшли в старій скрині.