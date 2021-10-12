На Дніпропетровщині четверту добу розшукують зниклих сестер (фото)
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Дівчата зникли ще на вихідних.
У Павлограді Дніпропетровської області 9 жовтня вранці дві сестри — Наталя Зуєва (2012 р.н.) і Валерія Зуєва (2008 р.н.) пішли погуляти з собакою і не повернулися.
Про це повідомляє поліція регіону.
Молодша дівчинка Наталя була в синій куртці і бежевих штанах, на голові — рожева шапка.
Старша сестра — Валерія була в чорних штанах в клітку і червоній куртці.
Під постом про пропажу в групі Павлоградської поліції в соцмережі Facebook користувачі пишуть, що дівчатка можливо втекли і зробили це не вперше. А саму сім’ю, в якій виховуються сестри, називають — неблагополучною.
У поліції просять повідомити за номером 102 або в Павлоградський райвідділ поліції, якщо зустрінете зниклих дівчаток.
Раніше "Телеграф" писав, що в Київській області троє підлітків втекли з дому і вирушили в ліс назустріч пригодам. Зниклих хлопців знайшли в цілості й неушкодженими в кукурудзяному полі — вони вже обладнали собі схованку.
Не всі історії закінчуються позитивно — на Донеччині зниклих дітей знайшли в старій скрині.
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