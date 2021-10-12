Рус

На Дніпропетровщині четверту добу розшукують зниклих сестер (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
103
Валерія і Наталія Зуєва. Новина оновлена 12 жовтня 2021, 15:36
Валерія і Наталія Зуєва.

Дівчата зникли ще на вихідних.

У Павлограді Дніпропетровської області 9 жовтня вранці дві сестри — Наталя Зуєва (2012 р.н.) і Валерія Зуєва (2008 р.н.) пішли погуляти з собакою і не повернулися.

Про це повідомляє поліція регіону.

Молодша дівчинка Наталя була в синій куртці і бежевих штанах, на голові — рожева шапка.

Наталія Зуєва
Наталія Зуєва

Старша сестра — Валерія була в чорних штанах в клітку і червоній куртці.

Валерія Зуєва
Валерія Зуєва

Під постом про пропажу в групі Павлоградської поліції в соцмережі Facebook користувачі пишуть, що дівчатка можливо втекли і зробили це не вперше. А саму сім’ю, в якій виховуються сестри, називають — неблагополучною.

У соцмережах обговорюють пропажу дівчаток
У соцмережах обговорюють пропажу дівчаток

У поліції просять повідомити за номером 102 або в Павлоградський райвідділ поліції, якщо зустрінете зниклих дівчаток.

Раніше "Телеграф" писав, що в Київській області троє підлітків втекли з дому і вирушили в ліс назустріч пригодам. Зниклих хлопців знайшли в цілості й неушкодженими в кукурудзяному полі — вони вже обладнали собі схованку.

Не всі історії закінчуються позитивно — на Донеччині зниклих дітей знайшли в старій скрині.

Теги:
#Діти #Дніпропетровська область #Павлоград #Зниклі
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Політика
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Троє з двох десятків померлих були повністю щеплені від коронавірусу
На Харківщині від коронавірусу померли вакциновані люди: що відомо
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Смерть нардепа Полякова: таксист заплутався в свідченнях
Дата публікації
Категорія
Кадр з відео конференції Німеччини, України та Франції.
Макрон анонсував швидку зустріч в Нормандському форматі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Опалювальний сезон починається з проблем
Тарифи на комуналку зростають, незважаючи на обіцянки Зеленського: як Україна входить в опалювальний сезон