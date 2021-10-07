Зниклих на Київщині дітей знайшли в кукурудзі (фото, відео)

Хлопчики не постраждали.

Пригода в дусі Тома Сойєра закінчилося для хлопчиків, зниклих в Обухівському районі Київщини, благополучно. Трьох хлопців знайшли рано вранці 7 жовтня.

Про це повідомив глава поліції Київської області Андрій Небитов.

За його словами підлітки знайшлися в кукурудзяному полі майже за 12 годин після повідомлення про пропажу — о 4:45. Вони блукали в поле і встигли облаштувати свою схованку.

Втечу вони спланували заздалегідь і навіть склали імпровізований план. Хлопцям, які вигадали план втечі, по 12 років.

Нагадаємо, в середу близько полудня троє хлопчиків-підлітків з Кагарлика в Обухівському районі втекли зі школи, переодягнулися і озброївшись ліхтариками пішли в ліс. Стало відомо, що вони планували втекти і склали план ще за три дні до НП. Про пропажу повідомив директор школи близько 17 години.

Їх шукали батьки, поліція, кінологи, мисливці з тепловізорами. Небезпека полягала ще в тому, що на Київщині вночі прогнозували низьку температуру. Як писав "Телеграф" — вночі очікувалося від 1 до 3 градусів тепла і хлопчики могли переохолодитися.