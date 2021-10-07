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Втекли з школи і пішли в ліс: на Київщині шукають підлітків (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Троє хлопців домовилися про спільний похід в ліс Новина оновлена 07 жовтня 2021, 07:33
Троє хлопців домовилися про спільний похід в ліс

Про втечу хлопчики домовились за кілька днів.

На Київщині троє дітей вирушили в ліс і поки не повернулися. Їх шукають батьки і поліція.

Про це повідомляє Нацполіція Київської області в Facebook.

Надзвичайна подія сталася в Кагарлику. Троє хлопчиків: Дмитро Польський 2009 р.н., Максим Штиков 2009 р.н. і Дмитро Мостіпан 2008 р.н. в середу шостого жовтня покинули школу близько 11 години дня і нікому не сказали куди йдуть.

При цьому стало відомо, що ще три дні тому хлопці збиралися втекти в ліс. На цю мить відомо, що після відходу зі школи вони зайшли до одного з хлопчиків, переодяглися, взяли ліхтарики і вирушили невідомо куди.

Максим Штиков
Максим Штиков
Дмитро Польський
Дмитро Польський
Денис Мостіпан
Денис Мостіпан

Прикмети:

Денис Мостіпан може бути одягнений в чорну куртку, в’язану чорну шапку, темні тканинні кросівки,

Максим Штиков може бути одягнений в темно-синю куртку з капюшоном і темні джинси.

Про пропажу хлопчиків повідомили близько 17 години зі школи. Станом на опівніч вони ще не були знайдені. Їх шукають близько 40 поліцейських, волонтери і мисливці з тепловізорами.

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті живими і з "здобиччю" знайшли чотирьох зниклих дітей — вони збирали чорниці та гриби.

Теги:
#Київська область #Кагарлик #зниклі діти
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