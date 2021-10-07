Укр

Сбежали со школы и ушли в лес: на Киевщине ищут подростков (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Трое ребят договорились о совместном походе в лес Новость обновлена 07 октября 2021, 07:33
Трое ребят договорились о совместном походе в лес

О совместном походе мальчики договорились через несколько дней.

На Киевщине трое детей отправились в лес и пока не вернулись. Их ищут родители и полиция.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области в Facebook.

ЧП произошло в Кагарлыке. Трое мальчиков: Дмитрий Польский 2009 г.р., Максим Штыков 2009 г.р. и Дмитрий Мостипан 2008 г.р. в среду шестого октября покинули школу около 11 часов дня и никому не сказали куда идут.

При этом стало известно, что еще три дня назад ребята собирались сбежать в лес. На данный момент известно, что после ухода со школы они зашли к одному из мальчиков, переоделись, взяли фонарики и отправились неизвестно куда.

Максим Штыков
Максим Штыков
Дмитрий Польский
Дмитрий Польский
Денис Мостипан
Денис Мостипан

Приметы:

Денис Мостипан может быть одет в черную куртку, вязаную черную шапку, темные тканевые кроссовки,

Максим Штыков может быть одет в темно-синюю куртку с капюшоном и темные джинсы.

Про пропажу мальчиков сообщили около 17 часов из школы. По состоянию на полночь они еще не были найдены. Их ищут около 40 полицейских, волонтеры и охотники с тепловизорами.

Ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье живыми и с "добычей" нашли четверых пропавших детей — они собирали чернику и грибы.

Теги:
#Киевская область #Кагарлык #пропавшие дети
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