Сбежали со школы и ушли в лес: на Киевщине ищут подростков (фото)

О совместном походе мальчики договорились через несколько дней.

На Киевщине трое детей отправились в лес и пока не вернулись. Их ищут родители и полиция.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области в Facebook.

ЧП произошло в Кагарлыке. Трое мальчиков: Дмитрий Польский 2009 г.р., Максим Штыков 2009 г.р. и Дмитрий Мостипан 2008 г.р. в среду шестого октября покинули школу около 11 часов дня и никому не сказали куда идут.

При этом стало известно, что еще три дня назад ребята собирались сбежать в лес. На данный момент известно, что после ухода со школы они зашли к одному из мальчиков, переоделись, взяли фонарики и отправились неизвестно куда.

Максим Штыков

Дмитрий Польский

Денис Мостипан

Приметы:

Денис Мостипан может быть одет в черную куртку, вязаную черную шапку, темные тканевые кроссовки,

Максим Штыков может быть одет в темно-синюю куртку с капюшоном и темные джинсы.

Про пропажу мальчиков сообщили около 17 часов из школы. По состоянию на полночь они еще не были найдены. Их ищут около 40 полицейских, волонтеры и охотники с тепловизорами.

Ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье живыми и с "добычей" нашли четверых пропавших детей — они собирали чернику и грибы.