Пропавших на Киевщине детей нашли в кукурузе (фото, видео)
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Мальчики не пострадали.
Приключение в духе Тома Сойера закончилось для мальчиков, пропавших в Обуховском районе Киевщины, благополучно. Троих ребят нашли ранним утром 7 октября.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
По его словам подростки нашлись в кукурузном поле почти 12 часов спустя после сообщения о пропаже — в 4:45. Они блуждали в поле и успели обустроить свой тайник.
Побег они спланировали заранее и даже составили импровизированный план. Ребятам, придумавшим план побега, по 12 лет.
Напомним, в среду около полудня трое мальчиков-подростков из Кагарлыка в Обуховском районе сбежали со школы, переоделись и вооружившись фонариками ушли в лес. Стало известно, что они планировали сбежать и составили план еще за три дня до ЧП. Про пропажу сообщил директор школы около 17 часов.
Их искали родители, полиция, кинологи, охотники с тепловизорами. Опасность состояла еще в том, что на Киевщине ночью прогнозировали низкую температуру. Как писал "Телеграф" — ночью ожидалось от 1 до 3 градусов тепла и мальчики могли переохладиться.
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