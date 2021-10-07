Пропавших на Киевщине детей нашли в кукурузе (фото, видео)

Мальчики не пострадали.

Приключение в духе Тома Сойера закончилось для мальчиков, пропавших в Обуховском районе Киевщины, благополучно. Троих ребят нашли ранним утром 7 октября.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам подростки нашлись в кукурузном поле почти 12 часов спустя после сообщения о пропаже — в 4:45. Они блуждали в поле и успели обустроить свой тайник.

Побег они спланировали заранее и даже составили импровизированный план. Ребятам, придумавшим план побега, по 12 лет.

Напомним, в среду около полудня трое мальчиков-подростков из Кагарлыка в Обуховском районе сбежали со школы, переоделись и вооружившись фонариками ушли в лес. Стало известно, что они планировали сбежать и составили план еще за три дня до ЧП. Про пропажу сообщил директор школы около 17 часов.

Их искали родители, полиция, кинологи, охотники с тепловизорами. Опасность состояла еще в том, что на Киевщине ночью прогнозировали низкую температуру. Как писал "Телеграф" — ночью ожидалось от 1 до 3 градусов тепла и мальчики могли переохладиться.