Погода приготовила "сюрприз" для украинцев — штормовой ветер, заморозки и солнце

В некоторых областях Украины уже начались штормовые ветра.

В Украине продолжит держаться солнечная погода и в четверг, 7 октября, но это не прибавит тепла.

Прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что Украину накроет штормовой ветер. Его стоит ждать жителям Западной Украины, крымчанам, районам на побережье Азовского моря, в восточной части страны, в Днепре и окрестностях и на Херсонщине.

Отметим, что штормовой ветер уже накрыл часть западных и восточных областей Украины — его скорость усилилась до 15-24 м/с, то есть 54-86 км/ч.

Карта штормового ветра в среду, 6 октября

Синоптик советует одеваться потеплее и не верить солнцу за окном — в Украине царит антициклон, который не предполагает осадков. Днем 7 октября ожидается от +10 до +15 градусов. Теплее будет только на Закарпатье — до +19. Ночь будет холодной — от 1 до 7 градусов выше нуля.

При этом в части областей ночью ожидают заморозки — среди них практически все центральные и северо-восточные.

Погодная карта Украины на 7 октября

В столице погода будет типичной для Украины. Холодная ночь с 1-4 градусами выше нуля и дневной температурой в +13. Ветер восточный, прерывистый.

Ранее "Телеграф" писал, что погода без осадков продержится до конца недели.