Погода приготувала "сюрприз" для українців — штормовий вітер, заморозки і сонце

У деяких областях України вже почалися штормові вітри.

В Україні продовжить триматися сонячна погода і в четвер, 7 жовтня, але це не додасть тепла.

Прогноз опублікувала синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що Україну накриє штормовий вітер. Його варто чекати жителям Західної України, кримчанам, районам на узбережжі Азовського моря, в східній частині країни, в Дніпрі і околицях та на Херсонщині.

Відзначимо, що штормовий вітер вже накрив частину західних і східних областей України — його швидкість посилилася до 15-24 м/с, тобто 54-86 км/год.

Карта штормового вітру в середу, 6 жовтня

Синоптик радить одягатися тепліше і не вірити сонцю за вікном — в Україні панує антициклон, який не передбачає опадів. Вдень 7 жовтня очікується від +10 до +15 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті — до +19. Ніч буде холодною — від 1 до 7 градусів вище нуля.

При цьому в частині областей вночі очікують заморозки — серед них практично всі центральні та північно-східні.

Погодна карта України на 7 жовтня

У столиці погода буде типовою для України. Холодна ніч з 1-4 градусами вище нуля і денною температурою в +13. Вітер східний, переривчастий.

Раніше "Телеграф" писав, що погода без опадів протримається до кінця тижня.