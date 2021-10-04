Час утеплятися: якою буде погода в Україні цього тижня

Синоптик попередив про похолодання в Україні у середині тижня

З 4 по 10 жовтня в Україні очікується незначне похолодання і заморозки, які почалися минулого тижня. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

За його словами, погодні умови на найближчий тиждень буде визначати західна, південно-західна периферія потужного антициклону, центр якого буде розташовуватися в східній частині європейської території Росії. Тому збережеться стійка погода без опадів — сухо буде по всій території нашої країни.

Тоді як температура повітря, зазначив Кибальчич, очікується трохи нижче кліматичної норми. У нічний час — від 2 до 8 градусів тепла, на поверхні ґрунту місцями зберігаються заморозки. У денний час стовпчики термометрів сягатимуть від 10 до 16 градусів тепла. Але в першій половині тижня у південних і західних областях місцями може бути і +18-20.

У другій половині тижня, за прогнозом синоптика, за рахунок посилення антициклону та зміщення його центру ближче до території України, відбудеться незначне зниження температури як удень, так і вночі. Вночі очікується +1-6 градусів зі збереженням заморозків на поверхні ґрунту. Крім того, в Сумській і Харківській областях з 7 жовтня можливі заморозки і в повітрі. Вдень же температура складе від 10 до 15 градусів з позначкою "плюс", на півдні та заході — місцями до +17.

Як додав Кибальчич, вітер буде спостерігатися переважно східний і південно-східний 7-12 метрів у секунду. А ось на півдні місцями можливі окремі пориви до 15-20 метрів у секунду.

Атмосферний тиск в найближчі сім днів буде зберігатися вище норми.

Раніше "Телеграф" дізнався у синоптика Укргідрометцентру, як довго в Україні ще будуть тривати заморозки.