Время утепляться: какой будет погода в Украине на этой неделе

Синоптик предупредил о похолодании в Украине в середине недели

С 4 по 10 октября в Украине ожидается незначительное похолодание и заморозки, которые начались в минувшую неделю. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия на ближайшую неделю будет определять западная, юго-западная периферия мощного антициклона, центр которого будет располагаться в восточной части европейской территории России. Поэтому сохранится устойчивая погода без осадков – сухо будет по всей территории нашей страны.

Тогда как температура воздуха, отметил Кибальчич, ожидается несколько ниже климатической нормы. В ночное время – от 2 до 8 градусов тепла, на поверхности почвы местами сохранятся заморозки. В дневное время столбики термометров будут достигать от 10 до 16 градусов тепла. Но в первой половине недели в южных и западных областях местами может быть и +18-20.

Во второй половине недели, по прогнозу синоптика, за счет усиления антициклона и смещения его центра ближе к территории Украины произойдет незначительное понижение температуры как днем, так и ночью. Ночью ожидается +1-6 градусов с сохранением заморозков на поверхности почвы. Кроме того, в Сумской и Харьковской областях с 7 октября возможны заморозки и в воздухе. Днем же температура составит от 10 до 15 градусов с отметкой "плюс", на юге и западе – местами до +17.

Как добавил Кибальчич, ветер будет наблюдаться преимущественно восточный и юго-восточный 7-12 метров в секунду. А вот на юге местами возможны отдельные порывы до 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление в ближайшие семь дней будет сохраняться выше нормы.

Ранее "Телеграф" узнал у синоптика Укргидрометцентра, как долго в Украине еще будут продолжаться заморозки.