На Донеччині пропали маленькі брат із сестрою - їх знайшли мертвими в старій скрині

Обставини смерті малолітніх невідомі.

У селі Микільське Донецької області Волноваського району в суботу, 18 вересня, зникло двоє дітей 10 та 7 років — їх знайшли мертвими у старій скрині.

Про це в неділю, 19 вересня, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Донецької області.

Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення дівчинки та її меншого брата приблизно о 18:30. Про це розповіла 41-річна матір дітей, котра залишила їх вдома самими, поїхавши з батьком загиблих працювати.

Після повернення додому батьки виявили, що їх діти зникли. Ніколи раніше вони не покидали дім, поки залишалися самими. Варто відзначити, що з цією родиною не раз працювала соцслужба та проводила бесіду із батьками, яких звинувачували у зловживанні алкоголем та неналежним вихованням дітей.

Правоохоронці та кінологи відправилися на пошуки зниклих малолітніх. Також залучили автопатрулі, наряди на блок-постах, залізничних та автовокзалах.

Працівники поліції опитували сусідів, перевіряли старі закинуті будівлі, водойми, лісосмуги.

Врешті зниклих дітей вдалося знайти в будинку, де вони мертвими лежали у скрині. Нині криміналісти та правоохоронці встановлюють обставини смерті малолітніх.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні в Воронезькій області РФ чоловік убив жінку та двоє дітей, та підірвав відділення поліції.