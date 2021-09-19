В Донецкой области пропали маленькие брат с сестрой — их нашли мертвыми в старом сундуке

Обстоятельства смерти малолетних неизвестны.

В селе Никольское Донецкой области Волновахского района в субботу, 18 сентября, исчезло двое детей 10 и 7 лет — их нашли мертвыми в старом сундуке.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Правоохранители получили сообщение об исчезновении девочки и ее младшего брата примерно в 18:30. Об этом рассказала 41-летняя мать детей, которая оставила их дома, поехав с отцом погибших работать.

По возвращении домой родители обнаружили, что их дети исчезли. Никогда раньше они не покидали дом, пока оставались дома одни. Стоит отметить, что с этой семьей не раз работала соцслужба и проводила беседу с родителями, которых обвиняли в злоупотреблении алкоголем и ненадлежащим воспитанием детей.

Правоохранители и кинологи отправились на поиски пропавших малолетних. Также привлекли автопатрули, наряды на блок-постах, железнодорожных и автовокзалах.

Работники полиции опрашивали соседей, проверяли старые заброшенные здания, водоемы, лесополосы.

В результате пропавших детей удалось найти в доме, где они мертвыми лежали в сундуке. Сейчас криминалисты и правоохранители устанавливают обстоятельства смерти малолетних.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре в Воронежской области РФ мужчина убил женщину и двое детей, и подорвал отделение полиции.