Укр

В Донецкой области пропали маленькие брат с сестрой — их нашли мертвыми в старом сундуке

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
50
В Донецкой области погибли двое детей Новость обновлена 19 сентября 2021, 13:41
В Донецкой области погибли двое детей

Обстоятельства смерти малолетних неизвестны.

В селе Никольское Донецкой области Волновахского района в субботу, 18 сентября, исчезло двое детей 10 и 7 лет — их нашли мертвыми в старом сундуке.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Правоохранители получили сообщение об исчезновении девочки и ее младшего брата примерно в 18:30. Об этом рассказала 41-летняя мать детей, которая оставила их дома, поехав с отцом погибших работать.

По возвращении домой родители обнаружили, что их дети исчезли. Никогда раньше они не покидали дом, пока оставались дома одни. Стоит отметить, что с этой семьей не раз работала соцслужба и проводила беседу с родителями, которых обвиняли в злоупотреблении алкоголем и ненадлежащим воспитанием детей.

Правоохранители и кинологи отправились на поиски пропавших малолетних. Также привлекли автопатрули, наряды на блок-постах, железнодорожных и автовокзалах.

Работники полиции опрашивали соседей, проверяли старые заброшенные здания, водоемы, лесополосы.

В результате пропавших детей удалось найти в доме, где они мертвыми лежали в сундуке. Сейчас криминалисты и правоохранители устанавливают обстоятельства смерти малолетних.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре в Воронежской области РФ мужчина убил женщину и двое детей, и подорвал отделение полиции.

Теги:
#Дети #Донецкая область #Погибшие #Волноваха
Владимир Зеленский изменился внешне за два года президентства
Интервью
Зеленский будто постарел на 20 лет, сил на второй срок может уже не хватить, - политический психолог
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский изменился внешне за два года президентства
Зеленский будто постарел на 20 лет, сил на второй срок может уже не хватить, - политический психолог
Дата публикации
Категория
В Киеве представители ЛГБТ вышли на марш
С военными, поцелуями и легкой "обнажёнкой": как проходит Марш равенства в Киеве (фото)
Дата публикации
Категория
Статистика заболеваемости ковидом на 19.09.2021
В Украине рекордно подскочил уровень госпитализаций из-за COVID-19: сводка на 19 сентября
Дата публикации
Категория
Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины
Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины
Дата публикации
Категория
Выборы в России
Главари "ДНР"-"ЛНР" показательно унизили "республиканские" паспорта