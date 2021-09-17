Вбивство матері з дітьми і вибух в поліції: відомо, хто і навіщо влаштував бійню в РФ

Вважають, що 53-річний сусід розстріляв багатодітну сім’ю через земельний конфлікт

Через добу після потрійного вбивства і вибуху в райвідділі поліції в Лісках Воронезької області копи розсекретили особистість головного підозрюваного і його можливий мотив.

Як повідомляє з посиланням на інсайдерів в органах Telegram-канал Mash, підозрюють 53-річного Віктора Мирського — уродженця села Вовчанське, у якого був конфлікт з сусідами через землю. За версією слідства, вночі 16 вересня саме він розстріляв багатодітну матір і двох її дітей, після чого поїхав з бомбою і гранатами в райвідділ поліції Лісків, де влаштував вибух.

В його будинку провели обшук і знайшли детонатори, газовий балон з підведеними проводами, а також іншу вибухотехніку. Рушниць там не виявилося, але у Мирського є на них реєстрація.

Зараз озброєний злочинець перебуває в розшуку.

Володимир Мирський в розшуку

Відзначимо, що раніше в мережі вже публікували фотографію можливого вбивці — теж сусіда убитих Сергія Паринова, якого навіть заарештували. Втім, виявилося, що чоловік не причетний, так як працює далекобійником і має алібі.

Нагадаємо, у Воронезькій області в місті Ліски (РФ) невідомий озброєний чоловік напав на відділення поліції, де привів в дію вибуховий пристрій. Після цього він убив жінку і двох дітей.