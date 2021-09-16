Під Воронежем чоловік підірвав відділення поліції і вбив жінку з дітьми (фото)

Зловмисник був у бронежилеті і з вогнепальною зброєю.

У Воронезькій області в місті Лиски (РФ) невідомий озброєний чоловік здійснив напад на відділення поліції, де привів у дію вибуховий пристрій. Після цього він убив жінку та двох дітей.

Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє Telegram-канал "Baza".

Зловмисник був одягнений у бронежилет та військову форму і мав з собою автоматичну зброю. Після того, як чоловік підʼїхав до будівлі місцевого відділу міністерства внутрішніх справ, він почав стріляти. Зрештою невідомий зміг проникнути всередину приміщення і підкласти вибухівку. Ніхто із працівників, котрі знаходилися на місці події, не загинув. Кількість постраждалих поки що невідома, проте є інформація, що травмувався черговий посту при вході до відділу.

В мережі зʼявилися фото з камер спостереження, на яких видно, що злочинець підʼїхав до відділу поліції на автомобілі "Нива".

Також на знімку можна помітити, що чоловік добре захистив себе бронежилетом і мав при собі вогнепальну зброю.

Знімки з моменту нападу невідомого на відділення полиції у Воронезькій області

Після вчинення нападу чоловік зміг втекти. Правоохоронці підозрюють, що він знаходиться у напрямі Бєлгородської області. Нині на місці події працюють члени Федеральної служби безпеки Воронезької області. Поки що немає офіційної інформації поліції щодо збройного нападу невідомого.

Нині у Воронезькій та прилеглих областях в стан підвищеної бойової готовності приведені всі відділи і пости поліції. Варто відзначити, що навіть у Москві посилили оборону.

В місцевому відділені всі працівники отримали бронежилети і вийшли на чергування зі зброєю.Теж саме стосується і патрульних на вулицях.

Відомо, що нападник причетний до ще трьох вбивств, які вчинив після підриву відділення поліції — злочинець позбавив життя жінку і двох дітей, після чого знову втік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії в Єльці в одному з багатоповерхових будинків відбувся вибух газу — люди опинилися під завалами.

Також нагадуємо, що 15 вересня у Дніпрі вибухнуло авто із колишнім членом АТО і керівником служби звʼязків — правоохоронці кваліфікували це як терористичний акт.