Под Воронежем мужчина взорвал отделение полиции и убил женщину с детьми (фото)

Злоумышленник был в бронежилете и с огнестрельным оружием.

В Воронежской области в городе Лиски (РФ) неизвестный вооруженный мужчина совершил нападение на отделение полиции, где привел в действие взрывное устройство. После этого он убил женщину и двух детей.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Telegram-канал "Baza".

Злоумышленник был одет в бронежилет и военную форму и имел с собой автоматическое оружие. После того как мужчина подъехал к зданию местного отдела министерства внутренних дел, он начал стрелять. В конце концов неизвестный смог проникнуть внутрь помещения и подложить взрывчатку. Никто из работников, которые находились на месте происшествия, не погиб. Количество пострадавших пока неизвестно, однако есть информация, что травмировался дежурный поста при входе в отдел.

В сети появились фото с камер наблюдения, на которых видно, что преступник подъехал к отделу полиции на автомобиле "Нива".

Также на снимке можно заметить, что мужчина хорошо защитил себя бронежилетом и имел при себе огнестрельное оружие.

Снимки с момента нападения неизвестного на отделение полиции в Воронежской области

После совершения нападения мужчина смог убежать. Правоохранители подозревают, что он находится в направлении Белгородской области. Сейчас на месте происшествия работают члены Федеральной службы безопасности Воронежской области. Пока нет официальной информации полиции по вооруженному нападению неизвестного.

Сейчас в Воронежской и прилегающих областях в состояние повышенной боевой готовности приведены все отделы и посты полиции. Стоит отметить, что даже в Москве усилили оборону.

В местном отделении все работники получили бронежилеты и вышли на дежурство с оружием. То же самое касается и патрульных на улицах.

Известно, что нападающий причастен к еще трем убийствам, которые совершил после подрыва отделения полиции — преступник лишил жизни женщину и двух детей, после чего снова убежал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России в Ельце в одном из многоэтажных домов произошел взрыв газа — люди оказались под завалами.

Также напоминаем, что 15 сентября в Днепре взорвалось авто с бывшим членом АТО и руководителем службы по связям — правоохранители квалифицировали это как террористический акт.