Укр

Убийство матери с детьми и взрыв в полиции: известно, кто и зачем устроил бойню в РФ

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Копы ищут главного подозреваемого после взрыва райотдела в Лисках Новость обновлена 17 сентября 2021, 09:36
Копы ищут главного подозреваемого после взрыва райотдела в Лисках

Полагают, что 53-летний сосед расстрелял многодетную семью из-за земельного конфликта

Спустя сутки после тройного убийства и взрыва в райотделе полиции в Лисках Воронежской области копы рассекретили личность главного подозреваемого и его возможный мотив.

Как сообщает со ссылкой на инсайдеров в органах Telegram-канал Mash, подозревают 53-летнего Виктора Мирского — уроженца села Волчанское, у которого был конфликт с соседями из-за земли. По версии следствия, ночью 16 сентября именно он расстрелял многодетную мать и двоих ее детей, после чего поехал с бомбой и гранатами в райотдел полиции Лисков, где устроил взрыв. 

В его доме провели обыск и нашли детонаторы, газовый баллон с подведенными проводами, а также прочую взрывотехнику. Ружей там не оказалось, но у Мирского есть на них регистрация. 

Сейчас вооруженный преступник находится в розыске.

Владимир Мирский в розыске
Владимир Мирский в розыске

Отметим, что ранее в сети уже публиковали фотографию возможного убийцы — тоже соседа убитых Сергея Паринова, которого даже арестовали. Впрочем, оказалось, что мужчина не причастен, так как работает дальнобойщиком и имеет алиби.

Напомним, в Воронежской области в городе Лиски (РФ) неизвестный вооруженный мужчина совершил нападение на отделение полиции, где привел в действие взрывное устройство. После этого он убил женщину и двух детей.

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