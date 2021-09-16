Появились фото россиянина, подозреваемого в тройном убийстве и взрыве под Воронежем: копы мужчину отпустили

В сети считают, что многодетную мать и ее малышей могли убить из-за земельного конфликта

В сети появились фотографии россиянина Сергея Паринова, которого подозревали в нападении на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве троих человек — Гулистан Ибрагимовой и двоих ее детей — и разослали на него ориентировки.

Согласно неподтвержденной информации, которую тиражировали росСМИ, конфликт между Париновым и Ибрагимовой мог начаться из-за дележки земли. Дескать, они были соседями и семья с 8 детьми то и дело засевала огород мужчины. Он якобы не раз обращался в полицию, но там не реагировали. Именно поэтому, считают в РФ, мужчина мог из мести убить троих человек и взорвать бомбу в полиции.

28-летнего подозреваемого уже отпустили

Впрочем, знакомые Паринова, чьи фото облетели сеть, говорят, что он — дальнобойщик, был на работе и никак не может быть причастен к данной трагедии. Сергея задержали в Алексеевке Воронежской области во время сдачи зерна, однако после допроса отпустили. Мужчина шокирован в связи с таким подозрением и уже даже пообщался со СМИ, где заявил о своей невиновности и о том, что настоящий убийца на свободе.

В прессе также фигурирует имя другого подозреваемого — некоего Владимира Страхова, однако никакой информации о нем нет.

Напомним, в Воронежской области в городе Лиски (РФ) неизвестный вооруженный мужчина совершил нападение на отделение полиции, где привел в действие взрывное устройство. После этого он убил женщину и двух детей.