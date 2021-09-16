Укр

Приехал, подорвал дверь и бросил гранату: видео нападения на отделение полиции под Воронежем

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Преступник скрылся в неизвестном направлении Новость обновлена 16 сентября 2021, 12:27
Преступник скрылся в неизвестном направлении

Взрыватель отделения полиции, вероятно, после совершенного еще убил женщину и двух детей.

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, как происходило вооруженное нападение неизвестного на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области (Россия), где преступник взорвал бомбу.

Записи с камер опубликовал в четверг, 16 сентября, Telegram-канал "LIFE SHOT".

Злоумышленник приехал в отделение полиции на автомобиле "Нива" и, как зафиксировали камеры, был полностью оснащен, в бронежилете, имел с собой огнестрельное оружие.

Преступник поместил взрывчатку на двери отделения полиции и скрылся
Преступник поместил взрывчатку на двери отделения полиции и скрылся
Преступник приехал на "Ниве"
Преступник приехал на "Ниве"

На видео видно, что он не спеша подошел к двери и бросил в отделение полиции взрывчатку, после чего скрылся.

Сейчас точно неизвестно, есть ли пострадавшие среди тех, кто находился в помещении в момент взрыва. Есть информация, что дежурный, который стоял на входе, получил травмы в результате взрыва.

Так выглядит дверь полиции после взрыва
Так выглядит дверь полиции после взрыва

Автомобиль "Нива", на котором приехал преступник, принадлежит 34-летнему Страхову Владимиру, однако неизвестно, он находился за рулем, или кто-то другой.

Сейчас беглеца пытаются найти в округе. В Воронежской области и даже в Москве усилилась охрана в связи с опасным преступником.

В тот же день в селе Волчанск Воронежской области, неподалеку от города Лиски, нашли мертвыми местную жительницу Гулистан Ибрагимову и двух детей, одной девочке было пять лет. Все они умерли от выстрела. Правоохранители и следователи предполагают, что это мог сделать неизвестный подрывник отделения полиции, который находится на свободе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 8 сентября в Подмосковье в городе Ногинск состоялся взрыв в девятиэтажке. В результате трагедии пострадали и погибли люди. Их приходилось доставать из-под завалов.

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