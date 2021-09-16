Приїхав, підірвав двері і кинув гранату: відео нападу на відділення поліції під Воронежем

Підривник відділення поліції, ймовірно, після вчиненого ще вбив жінку та двох дітей.

В мережі зʼявилося відео з камер відеоспостереження, як відбувався збройний напад невідомого на відділення поліції у місті Лиски Воронезької області (Росія), де злочинець підірвав вибухівку.

Записи з камер опублікував у четвер, 16 вересня, Telegram-канал "LIFE SHOT".

Зловмисник приїхав до відділення поліції на автомобілі "Нива" і, як зафіксували камери, був повністю оснащений та у бронежилеті, мав з собою вогнепальну зброю.

Злочинець помістив вибухівку на дверях відділення поліції і втік

Злочинець приїхав на "Ниві"

На відео видно, що він не поспішаючи підійшов до дверей і кинув у відділення поліції вибухівку, після чого втік.

Нині точно невідомо, чи є постраждалі серед тих, хто знаходився у приміщенні на момент вибуху. Є інформація, що черговий, який стояв на вході, отримав травми внаслідок вибуху.

Так виглядають двері поліції після вибуху

Автомобіль "Нива", на якому приїхав злочинець, належить 34-річному Страхову Володимиру, проте невідомо, чи він знаходився за кермом, чи хтось інший.

Зараз втікача намагаються знайти в окрузі. У Воронезькій області та навіть у Москві посилилася охорона у звʼязку з небезпечним злочинцем.

Того ж самого дня в селі Волчанське Воронезької області, неподалік від міста Лиски, знайшли мертвими місцеву жительку Гулістан Ібрагімову та двох дітей, одній дівчинці було пʼять років. Всі вони померли від пострілу. Правоохоронці та слідчі припускають, що це міг зробити невідомий підривник відділення поліції, який знаходиться на свободі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 8 вересня у Підмосковʼї у місті Ногінськ відбувся вибух у девʼятиповерхівці. В результаті трагедії постраждали та загинули люди. Їх доводилося діставати з-під завалів будинку.