З’явилися фото росіянина, підозрюваного в потрійному вбивстві і вибуху під Воронежем: копи чоловіка відпустили

У мережі вважають, що багатодітну матір і її малюків могли вбити через земельний конфлікт

У мережі з’явилися фотографії росіянина Сергія Паринова, якого підозрювали в нападі на відділення поліції в місті Ліски Воронезької області і вбивстві трьох людей — Гулістан Ібрагімової і двох її дітей - і розіслали на нього орієнтування.

Згідно з непідтвердженою інформацією, яку тиражували ЗМІ, конфлікт між Париновим і Ібрагімовою міг початися через паювання землі. Мовляв, вони були сусідами і сім’я з 8 дітьми раз у раз засівала город чоловіка. Він нібито не раз звертався в поліцію, але там не реагували. Саме тому, вважають в РФ, чоловік міг з помсти вбити трьох людей і підірвати бомбу в поліції.

28-річного підозрюваного вже відпустили

Втім, знайомі Паринова, чиї фото облетіли мережу, кажуть, що він — далекобійник, був на роботі і ніяк не може бути причетний до даної трагедії. Сергія затримали в Олексіївці Воронезької області під час здачі зерна, однак після допиту відпустили. Чоловік шокований в зв’язку з такою підозрою і вже навіть поспілкувався зі ЗМІ, де заявив про свою невинність і про те, що справжній вбивця на свободі.

У пресі також фігурує ім’я іншого підозрюваного — якогось Володимира Страхова, проте ніякої інформації про нього немає.

Нагадаємо, у Воронезькій області в місті Ліски (РФ) невідомий озброєний чоловік напав на відділення поліції, де привів в дію вибуховий пристрій. Після цього він убив жінку і двох дітей.