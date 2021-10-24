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На Львівщині викрали 9-місячну дитину: прикмети підозрюваного і фото

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Юрій Лукач і Вікторія Нечаєва Новина оновлена 24 жовтня 2021, 21:42
Юрій Лукач і Вікторія Нечаєва

Можливий викрадач добре знайомий з матір’ю дитини.

У Львівській області зловмисник викрав 9-місячну дівчинку і зник в невідомому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Як зазначено в інформації, викрадена Вікторія Нечаєва народилася в січні 2021 року. Її зріст 60-70 сантиметрів, волосся світле.

Не виключено, що до викрадення може мати відношення колишній співмешканець матері дівчинки Юрій Лукач з села Підволочиськ, що на Тернопільщині.

31-річний чоловік був одягнений в синю куртку і жовті штани. Невисокий на зріст, має татуювання на лівій руці.

В цей час до пошуків зловмисника залучено правоохоронців з усієї області, а прикмети можливого викрадача були відправлені до відділень в інших регіонах України.

Юрій Лукач
Юрій Лукач
Вікторія Нечаєва
Вікторія Нечаєва

Як повідомлялося раніше, в Одеській області п’ять днів шукали зниклих підлітків. Як виявилося вони втекли в найближчий ліс, де спорудили собі тимчасове житло з підручних засобів. Юна пара давно мріяла жити разом, а тому неодноразово була помічена за подібною витівкою.

Теги:
#Львівська область #Діти #Поліція #Викрадення
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