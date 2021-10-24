На Львівщині викрали 9-місячну дитину: прикмети підозрюваного і фото
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Можливий викрадач добре знайомий з матір’ю дитини.
У Львівській області зловмисник викрав 9-місячну дівчинку і зник в невідомому напрямку.
Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.
Як зазначено в інформації, викрадена Вікторія Нечаєва народилася в січні 2021 року. Її зріст 60-70 сантиметрів, волосся світле.
Не виключено, що до викрадення може мати відношення колишній співмешканець матері дівчинки Юрій Лукач з села Підволочиськ, що на Тернопільщині.
31-річний чоловік був одягнений в синю куртку і жовті штани. Невисокий на зріст, має татуювання на лівій руці.
В цей час до пошуків зловмисника залучено правоохоронців з усієї області, а прикмети можливого викрадача були відправлені до відділень в інших регіонах України.
Як повідомлялося раніше, в Одеській області п’ять днів шукали зниклих підлітків. Як виявилося вони втекли в найближчий ліс, де спорудили собі тимчасове житло з підручних засобів. Юна пара давно мріяла жити разом, а тому неодноразово була помічена за подібною витівкою.
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