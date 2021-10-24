На Львовщине похитили 9-месячного ребенка: приметы подозреваемого и фото

Возможный похититель хорошо знаком с матерью ребенка.

Во Львовской области злоумышленник похитил 9-месячную девочку и скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как указано в информации, похищенная Виктория Нечаева родилась в январе 2021 года. Ее рост 60-70 сантиметров, волосы светлые.

Не исключено, что к похищению может иметь отношение бывший сожитель матери девочки Юрий Лукач из села Подволочиск, что в Тернопольской области.

31-летний мужчина был одет в синюю куртку и желтые штаны. Невысокого роста, имеет татуировку на левой руке.

В настоящее время к поискам злоумышленника привлечены правоохранители со всей области, а приметы возможного похитителя были отправлены в отделения в других регионах Украины.

Юрий Лукач

Виктория Нечаева

Как сообщалось ранее, в Одесской области пять дней искали пропавших подростков. Как оказалось они сбежали в ближайший лес, где соорудили себе временное жилище из подручных средств. Юная пара давно мечтала жить вместе, а потому неоднократно была замечена за подобной выходкой.