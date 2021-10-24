На Львовщине похитили 9-месячного ребенка: приметы подозреваемого и фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 89
Возможный похититель хорошо знаком с матерью ребенка.
Во Львовской области злоумышленник похитил 9-месячную девочку и скрылся в неизвестном направлении.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Как указано в информации, похищенная Виктория Нечаева родилась в январе 2021 года. Ее рост 60-70 сантиметров, волосы светлые.
Не исключено, что к похищению может иметь отношение бывший сожитель матери девочки Юрий Лукач из села Подволочиск, что в Тернопольской области.
31-летний мужчина был одет в синюю куртку и желтые штаны. Невысокого роста, имеет татуировку на левой руке.
В настоящее время к поискам злоумышленника привлечены правоохранители со всей области, а приметы возможного похитителя были отправлены в отделения в других регионах Украины.
Как сообщалось ранее, в Одесской области пять дней искали пропавших подростков. Как оказалось они сбежали в ближайший лес, где соорудили себе временное жилище из подручных средств. Юная пара давно мечтала жить вместе, а потому неоднократно была замечена за подобной выходкой.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-