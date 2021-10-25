Укр

Исчезновение 9-месячной Вики на Львовщине: стало известно, кто и зачем похитил грудничка

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Девочку удалось разыскать аж в Хмельницкой области Новость обновлена 25 октября 2021, 13:12
Девочку удалось разыскать аж в Хмельницкой области

Поиски ребенка происходили сразу в трех регионах

Похищенная на Львовщине девятимесячная Вика Нечаева была обнаружена правоохранителями и уже находится вместе с мамой.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Именно на Хмельниччине и удалось разыскать пропавшую девочку. Как и предполагала 34-летняя мать, ребенка забрал её бывший сожитель.

Девочка уже находится с мамой
Девочка уже находится с мамой

Сообщалось, что сейчас он является жителем Тернопольщины, поэтому поиски велись на территории сразу нескольких областей Запада Украины.

Улыбнулась же удача офицеру Смотрицкой общины Дмитрию Ильину, который служит в Хмельницкой области. И маленькая Вика, и её похититель обнаружились в селе Смотрич, что в Каменец-Подольском районе.

Подозреваемого арестовали
Подозреваемого арестовали

Мужчина был оперативно задержан, а ребенка передали взволнованной матери. Известно, что девятимесячную малышку осмотрели врачи. И хотя жизни ребенка ничего не угрожает, вероятно, ему может понадобиться госпитализация в больницу.

Ребенка проверили врачи
Ребенка проверили врачи

Похитителя же арестовали, проводится следствие. Ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем на Одещине закончились поиски пары сбежавших из дому подростков.

Теги:
#Львов #Ребенок #Хмельницкая область #Розыск #Похищение ребенка
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