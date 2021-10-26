Укр

Коляска с младенцем попала под колеса автомобиля в Ровно: ребенок в реанимации (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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В Ровно легковушка сбила коляску с ребенком Новость обновлена 26 октября 2021, 11:28
В Ровно легковушка сбила коляску с ребенком

В аварии пострадал годовалый мальчик

В городе Ровно легковой автомобильOpel Omega на повороте сбил детскую коляску с младенцем, с которой 24-летняя женщина переходила дорогу. Ребенок получил сотрясение мозга и был доставлен в реанимацию.

Как сообщает полиция региона, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 25 октября на улице Вербовой.

Известно, что 23-летний житель Ровно сбил коляску, когда совершал поворот с главной дороги на второстепенную. После удара коляска с младенцем опрокинулась, а 1-летнего мальчика от серьезных последствий спасло то, что он был пристегнут ремнем.

Травмы ребенок все-таки получил. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мальчик был госпитализирован в отделение реанимации.

Следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Возбуждено дело по части 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал "Телеграф" ранее, во Львовской области мужчина похитил 9-месячного младенца и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители разыскали похитителя только на следующий день в Хмельницкой области, им оказался бывший сожитель матери ребенка.

Теги:
#ДТП #Ровно #Полиция #Ребенок
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