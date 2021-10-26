Машину перетворило на купу металобрухту: у Харкові на жвавій вулиці зіткнулися два легковики (фото, відео)
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Повідомляється про кількох поранених.
У Харкові на проспекті Гагаріна сталася серйозна ДТП за участю двох легкових автомобілів.
Кадри з місця події з’явилися у місцевих телеграм-каналах.
Зазначається, що подія сталася неподалік повороту на проспект Героїв Сталінграда.
За інформацією Харків Life, одна людина внаслідок інциденту загинула, а ще чотири отримали травми різного ступеня тяжкості. Водночас ТРУХА повідомляє про трьох постраждалих.
На місці працюють лікарі, рятувальники та правоохоронці.
Що насправді спричинило ДТП будуть з'ясовувати слідчі, проте на перших фото і відео помітно, що легковик від зіткнення перетворило на купу металобрухту.
Як повідомлялося раніше, у Рівному автомобіль на повороті збив коляску з немовлям. Дитина жива, проте отримала травми голови після чого була доставлена до реанімації. Від тяжких ушкоджень його врятувало те, що він був пристебнутий ременем.
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