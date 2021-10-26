Машину превратило в груду металлолома: в Харькове на оживленной улице столкнулись две легковушки (фото, видео)
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Сообщается о нескольких раненых.
В Харькове на проспекте Гагарина произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Кадры с места происшествия появились в местных телеграм-каналах.
Отмечается, что происшествие произошло неподалеку от поворота на проспект Героев Сталинграда.
По информации Харьков Life один человек вследствие инцидента погиб, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести. В то же время ТРУХА сообщает о трех пострадавших.
На месте работают врачи, спасатели и правоохранители.
Что на самом деле стало причиной ДТП предстоит выяснить следователям, однако на первых фото и видео заметно, что легковушку от столкновения превратило в груду металлолома.
Как сообщалось ранее, в Ровно автомобиль на повороте сбил коляску с младенцем. Ребенок жив, однако получил травмы головы после чего был доставлен в реанимацию. От более тяжелых повреждений его спасло то, что он был пристегнут ремнем.
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