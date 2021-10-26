Машину превратило в груду металлолома: в Харькове на оживленной улице столкнулись две легковушки (фото, видео)

Сообщается о нескольких раненых.

В Харькове на проспекте Гагарина произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Кадры с места происшествия появились в местных телеграм-каналах.

Отмечается, что происшествие произошло неподалеку от поворота на проспект Героев Сталинграда.

По информации Харьков Life один человек вследствие инцидента погиб, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести. В то же время ТРУХА сообщает о трех пострадавших.

На месте работают врачи, спасатели и правоохранители.

Что на самом деле стало причиной ДТП предстоит выяснить следователям, однако на первых фото и видео заметно, что легковушку от столкновения превратило в груду металлолома.

Место ДТП в Харькове

Как сообщалось ранее, в Ровно автомобиль на повороте сбил коляску с младенцем. Ребенок жив, однако получил травмы головы после чего был доставлен в реанимацию. От более тяжелых повреждений его спасло то, что он был пристегнут ремнем.