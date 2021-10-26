Жуткая авария в Харькове: видео сильного столкновения на перекрестке уже попало в сеть
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Одно авто на большой скорости влетело в поток машин
Появилось видео момента столкновения двух легковушек на перекрестке в Харькове, вследствие которого по меньшей мере несколько человек пострадали, и могли быть погибшие.
Видео публикуют местные каналы в Telegram, сообщает "Телеграф".
На ролике с камер видеонаблюдения видно, что поток машин как раз начал идти по перекрестку, когда сбоку на большой скорости вылетел автомобиль, протаранив другую машину.
Автомобили разбросало на десятки метров друг от друга и сильно деформировало.
На видео момента с другого ракурса видно, что виновник аварии гнал на красный свет.
Некоторые каналы еще писали о столкновении с мотоциклом, но на видео момента пока непонятно, как его могло задеть.
Как сообщал "Телеграф", накануне в Ровно автомобиль сбил коляску с ребенком, вследствие чего малыш попал в реанимацию.
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