Жуткая авария в Харькове: видео сильного столкновения на перекрестке уже попало в сеть

Одно авто на большой скорости влетело в поток машин

Появилось видео момента столкновения двух легковушек на перекрестке в Харькове, вследствие которого по меньшей мере несколько человек пострадали, и могли быть погибшие.

Видео публикуют местные каналы в Telegram, сообщает "Телеграф".

На ролике с камер видеонаблюдения видно, что поток машин как раз начал идти по перекрестку, когда сбоку на большой скорости вылетел автомобиль, протаранив другую машину.

Автомобили разбросало на десятки метров друг от друга и сильно деформировало.

На видео момента с другого ракурса видно, что виновник аварии гнал на красный свет.

Некоторые каналы еще писали о столкновении с мотоциклом, но на видео момента пока непонятно, как его могло задеть.

Как сообщал "Телеграф", накануне в Ровно автомобиль сбил коляску с ребенком, вследствие чего малыш попал в реанимацию.