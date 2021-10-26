Укр

Жуткая авария в Харькове: видео сильного столкновения на перекрестке уже попало в сеть

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Момент аварии в Харькове 26 октября Новость обновлена 26 октября 2021, 22:23
Момент аварии в Харькове 26 октября

Одно авто на большой скорости влетело в поток машин

Появилось видео момента столкновения двух легковушек на перекрестке в Харькове, вследствие которого по меньшей мере несколько человек пострадали, и могли быть погибшие.

Видео публикуют местные каналы в Telegram, сообщает "Телеграф".

На ролике с камер видеонаблюдения видно, что поток машин как раз начал идти по перекрестку, когда сбоку на большой скорости вылетел автомобиль, протаранив другую машину.

Автомобили разбросало на десятки метров друг от друга и сильно деформировало.

На видео момента с другого ракурса видно, что виновник аварии гнал на красный свет.

Некоторые каналы еще писали о столкновении с мотоциклом, но на видео момента пока непонятно, как его могло задеть.

Как сообщал "Телеграф", накануне в Ровно автомобиль сбил коляску с ребенком, вследствие чего малыш попал в реанимацию.

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#ДТП #Харьков
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