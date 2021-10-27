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Число жертв моторошної аварії в Харкові зросло: що відомо

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Фото з місця аварії на Одещині у Харкові Новина оновлена 27 жовтня 2021, 01:29
Фото з місця аварії на Одещині у Харкові

У поліції розповіли про те, хто знаходився в авто, що зіткнулися на Одеській

В результаті аварії в Харкові, що сталася в районі Одеської 26 жовтня, на місці загинула одна людина, ще один постраждалий помер пізніше. Інформація про це з’явилася у місцевому Telegram-каналі "Харків 1654", передає "Телеграф".

За даними Telegram-каналу, йдеться про пасажира "Інфініті".

Як повідомляють у Головному управлінні поліції Харківської області, "Інфініті" та "Шевроле" зіткнулися на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. За кермом обох автівок були чоловіки. Перший загиблий – водій "Шевроле".

У поліції кажуть, що водій "Інфініті" проїжджав "зебру", коли на світлофорі горів червоний. Це підтверджують відео, опубліковані з місця події.

Більше того, заступник голови "главку" Сергій Чиж сказав журналістам "Суспільного", що "Інфініті" рухалася зі швидкістю понад 100 км/год. За його даними, в машині могли перебувати неповнолітні.

Сам же лихач на "Інфініті", а також два його пасажири – чоловік та жінка, травмовані та перебувають у лікарні.

Поліція поки що не назвала імені того, хто перебував за кермом "Інфініті", що летіла на "червоний". Але в мережу вже просочилася інформація про ймовірного винуватця. Як писав "Телеграф", повідомляється про представника "золотої" молоді на ім’я Микола, якому лише 16 років.

Теги:
#ДТП #Харків #Аварія #Одеська
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