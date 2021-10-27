Уламки розкидало по всьому перехрестю: ексклюзивні фото та відео з місця ДТП у Харкові
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Від сили удару з обох машин відлетіли запчастини
Внаслідок страшної аварії, яка сталася цього вечора на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда у Харкові, загинули люди, а машини розлетілися частинами.
Про це можна судити з ексклюзивних фотографій та відео кореспондента "Телеграфа" з місця подій.
Як відомо, за кермом був 16-річний місцевий "мажор" Микола Харківський, який задовго до цього трагічного інциденту вже встиг прославитись у мережі своїми витівками.
Увечері 26 жовтня він на швидкості понад 100 кілометрів на годину влетів на перехрестя на заборонний сигнал світлофора, де врізався в бік Шевроле.
Дивіться онлайн відео з місця подій:
І фото наслідків зіткнення:
Удар був такої сили, що машини просто розкидало в різні боки, водій Шевроле загинув на місці, в той час як кілька людей з Infiniti постраждали і були госпіталізовані.
Як повідомляють місцеві канали, пізніше один із пасажирів теж помер.
За даними кореспондента "Телеграфа", зараз на місці аварії йдуть слідчо-оперативні дії, криміналісти завдають розмітки, нумерують розкидані по перехресті уламки машин як докази та вивчають всі обставини події.
Як повідомляв "Телеграф", раніше у мережі з’явилося відео моменту зіткнення автомобілів на Одеській трасі у Харкові – ролик вражає.
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