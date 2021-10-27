Уламки розкидало по всьому перехрестю: ексклюзивні фото та відео з місця ДТП у Харкові

Від сили удару з обох машин відлетіли запчастини

Внаслідок страшної аварії, яка сталася цього вечора на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда у Харкові, загинули люди, а машини розлетілися частинами.

Про це можна судити з ексклюзивних фотографій та відео кореспондента "Телеграфа" з місця подій.

Як відомо, за кермом був 16-річний місцевий "мажор" Микола Харківський, який задовго до цього трагічного інциденту вже встиг прославитись у мережі своїми витівками.

Увечері 26 жовтня він на швидкості понад 100 кілометрів на годину влетів на перехрестя на заборонний сигнал світлофора, де врізався в бік Шевроле.

Дивіться онлайн відео з місця подій:

І фото наслідків зіткнення:

Від Infiniti після удару майже нічого не залишилося

Місце аварії на Гагаріна у Харкові

Удар був такої сили, що машини просто розкидало в різні боки, водій Шевроле загинув на місці, в той час як кілька людей з Infiniti постраждали і були госпіталізовані.

Уламки відлетіли далеко від місця зіткнення

Машини після удару влетіли у знак

В одного з автомобілів відлетів номерний знак

Як повідомляють місцеві канали, пізніше один із пасажирів теж помер.

На місці аварії зібралося багато людей

За даними кореспондента "Телеграфа", зараз на місці аварії йдуть слідчо-оперативні дії, криміналісти завдають розмітки, нумерують розкидані по перехресті уламки машин як докази та вивчають всі обставини події.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у мережі з’явилося відео моменту зіткнення автомобілів на Одеській трасі у Харкові – ролик вражає.