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Уламки розкидало по всьому перехрестю: ексклюзивні фото та відео з місця ДТП у Харкові

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Infiniti розбилося в мотлох Новина оновлена 27 жовтня 2021, 00:15
Infiniti розбилося в мотлох

Від сили удару з обох машин відлетіли запчастини

Внаслідок страшної аварії, яка сталася цього вечора на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда у Харкові, загинули люди, а машини розлетілися частинами.

Про це можна судити з ексклюзивних фотографій та відео кореспондента "Телеграфа" з місця подій.

Як відомо, за кермом був 16-річний місцевий "мажор" Микола Харківський, який задовго до цього трагічного інциденту вже встиг прославитись у мережі своїми витівками.

Увечері 26 жовтня він на швидкості понад 100 кілометрів на годину влетів на перехрестя на заборонний сигнал світлофора, де врізався в бік Шевроле.

Дивіться онлайн відео з місця подій:

І фото наслідків зіткнення:

Від Infiniti після удару майже нічого не залишилося
Від Infiniti після удару майже нічого не залишилося
Місце аварії на Гагаріна у Харкові
Місце аварії на Гагаріна у Харкові

Удар був такої сили, що машини просто розкидало в різні боки, водій Шевроле загинув на місці, в той час як кілька людей з Infiniti постраждали і були госпіталізовані.

Уламки відлетіли далеко від місця зіткнення
Уламки відлетіли далеко від місця зіткнення
Машини після удару влетіли у знак
Машини після удару влетіли у знак
В одного з автомобілів відлетів номерний знак
В одного з автомобілів відлетів номерний знак

Як повідомляють місцеві канали, пізніше один із пасажирів теж помер.

На місці аварії зібралося багато людей
На місці аварії зібралося багато людей

За даними кореспондента "Телеграфа", зараз на місці аварії йдуть слідчо-оперативні дії, криміналісти завдають розмітки, нумерують розкидані по перехресті уламки машин як докази та вивчають всі обставини події.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у мережі з’явилося відео моменту зіткнення автомобілів на Одеській трасі у Харкові – ролик вражає.

Теги:
#ДТП #Харків
Infiniti розбилося в мотлох
Харків
Уламки розкидало по всьому перехрестю: ексклюзивні фото та відео з місця ДТП у Харкові
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Infiniti розбилося в мотлох
Уламки розкидало по всьому перехрестю: ексклюзивні фото та відео з місця ДТП у Харкові
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