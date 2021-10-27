Обломки разбросало по всему перекрестку: эксклюзивные фото и видео с места ДТП в Харькове
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 170
От силы удара с обеих машин отлетели запчасти
Вследствие страшной аварии, которая произошла этим вечером на перекрестке Гагарина и Героев Сталинграда в Харькове, погибли люди, а машины разлетелись по частям.
Об этом можно судить по эксклюзивным фотографиям и видео корреспондента "Телеграфа" с места событий.
Как известно, за рулем был 16-летний местный "мажор" Николай Харьковский, который задолго до этого трагического инцидента уже успел прославиться в сети своими выходками.
Вечером 26 октября он на скорости в более 100 километров в час влетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где врезался в бок Chevrolet.
Смотрите онлайн видео с места событий:
И фото последствий столкновения:
Удар был такой силы, что машины просто разбросало в разные стороны, водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как несколько человек из Infiniti пострадали и были госпитализированы.
Как сообщают местные каналы, позже один из пассажиров тоже умер.
По данным корреспондента "Телеграфа", сейчас на месте аварии идут следственно-оперативные действия, криминалисты наносят разметку, нумеруют разбросанные по перекрестку обломки машин как улики и изучают все обстоятельства происшествия.
Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появилось видео момента столкновения автомобилей на Одесской трассе в Харькове — ролик впечатляет.
- Дата публикации
-
- Категория
-