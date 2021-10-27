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Обломки разбросало по всему перекрестку: эксклюзивные фото и видео с места ДТП в Харькове

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Infiniti разбило в хлам Новость обновлена 27 октября 2021, 00:15
Infiniti разбило в хлам

От силы удара с обеих машин отлетели запчасти

Вследствие страшной аварии, которая произошла этим вечером на перекрестке Гагарина и Героев Сталинграда в Харькове, погибли люди, а машины разлетелись по частям.

Об этом можно судить по эксклюзивным фотографиям и видео корреспондента "Телеграфа" с места событий.

Как известно, за рулем был 16-летний местный "мажор" Николай Харьковский, который задолго до этого трагического инцидента уже успел прославиться в сети своими выходками.

Вечером 26 октября он на скорости в более 100 километров в час влетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где врезался в бок Chevrolet.

Смотрите онлайн видео с места событий:

И фото последствий столкновения:

От Infiniti после удара почти ничего не осталось
От Infiniti после удара почти ничего не осталось
Место аварии на Гагарина в Харькове
Место аварии на Гагарина в Харькове

Удар был такой силы, что машины просто разбросало в разные стороны, водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как несколько человек из Infiniti пострадали и были госпитализированы.

Обломки отлетели далеко от места столкновения
Обломки отлетели далеко от места столкновения
Машины после удара влетели в столб
Машины после удара влетели в столб
У одного из автомобилей отлетел номерной знак
У одного из автомобилей отлетел номерной знак

Как сообщают местные каналы, позже один из пассажиров тоже умер.

На месте аварии собралось много людей
На месте аварии собралось много людей

По данным корреспондента "Телеграфа", сейчас на месте аварии идут следственно-оперативные действия, криминалисты наносят разметку, нумеруют разбросанные по перекрестку обломки машин как улики и изучают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети появилось видео момента столкновения автомобилей на Одесской трассе в Харькове — ролик впечатляет.

Теги:
#ДТП #Харьков
Infiniti разбило в хлам
Харьков
Обломки разбросало по всему перекрестку: эксклюзивные фото и видео с места ДТП в Харькове
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