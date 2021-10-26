Укр

Много нарушал и посылал копов "н***й": что известно о 16-летнем виновнике смертельной аварии в Харькове

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Установлен предварительный виновник аварии в Харькове Новость обновлена 26 октября 2021, 23:34
Установлен предварительный виновник аварии в Харькове

Парень за рулем, судя по всему, был несовершеннолетним

Стало известно, что водителем автомобиля, который на полной скорости влетел в поток машин и устроил смертельное ДТП в Харькове, мог быть 16-летний парень.

Такую информацию распространяют местные каналы в Telegram, сообщает "Телеграф".

Отметим, что его называют Харьковским Николаем Михайловичем 2005 года рождения, он явно представитель местной "золотой молодежи", и на его страничке в Инстаграм (которая подписана "Мясокомбинат") полно видео, где он нарушает ППД и устраивает ночные гонки.

В том числе там есть и видео, где он посылает на известные три буквы представителя правоохранительных органов.

Осторожно, на ролике присутствует ненормативная лексика!

А вот как выглядит этот Николай на фото:

Николай Харьковский
Николай Харьковский

Стоит заметить, что изначально профиль парня в Инстаграм выглядел так:

Профиль Николая Харьковского до аварии
Профиль Николая Харьковского до аварии
После ДТП все видео и аватарку удалили
После ДТП все видео и аватарку удалили

Напомним, что вечером 26 октября на перекрестке Гагарина и Героев Сталинграда в Харькове Infinity на скорости более 100 километров в час на "красный" сигнал светофора влетела в поток машин, протаранив одну из них, — видео момента ДТП смотрите по ссылке.

Транспортные средства от силы удара разлетелись на десятки метров, предварительно второй водитель погиб, а трое были госпитализированы.

Как сообщал "Телеграф", ранее снова отличилась виновница другого громкого ДТП в Харькове, убившая пятерых, — оказалось, что Елена Зайцева платит матери одной из жертв какие-то 30-40 гривен, еще и не каждый месяц.

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