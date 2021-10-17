"Это издевка": мать жертвы резонансного ДТП с Зайцевой пожаловалась на компенсацию

Мизерные компенсации приходят не регулярно, к тому же с них надо платить налог.

Мать одного из погибших в резонансом ДТП в Харькове пожаловалась на мизерную компенсацию от виновницы происшествия.

Речь идет о трагедии, произошедшей на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова 18 октября 2017 года. Тогда 20-летняя Елена Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля Lexus, решила "проскочить" на красный свет и столкнулась с Volkswagen Геннадия Дронова. В результате этого ее машину выбросило на тротуар, где находилась группа людей.

Как сообщает Сегодня, Светлана Винниченко в том ДТП потеряла единственного сына.

Она говорит, что каждые два-три месяца ей поступают компенсационные выплаты в размере 30-40 гривен, с которых ей к тому же приходится выплачивать налог в размере 7 гривен.

"Я считаю это издевкой. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо", — сказала она

Адвокат стороны пострадавших Лариса Матвеева говорит, что такие поступки Зайцевой свидетельствуют о том, что она не раскаивается в содеянном.

Как сообщалось ранее, в той аварии погибли 5 человек, еще шестеро получили травмы. Одна из пострадавших позже скончалась в больнице.

Изначально считалось, что в аварии виновна только Зайцева, однако позже оказалось, что Дронов тоже начал движение на запрещающий сигнал. Они оба свою вину признали.