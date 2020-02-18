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Зайцева и Дронов до сих пор не выплатили компенсации семьям погибших и пострадавшим в ДТП

Зайцева и Дронов до сих пор не выплатили компенсации семьям погибших и пострадавшим в ДТП
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Решение суда первой инстанции о взыскании с осужденных денежных средств в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено.

До сих пор не выполнено решение суда о взыскании с Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных по делу о ДТП в Харькове, где погибли шесть человек и еще шестеро получили травмы, денег на выплату компенсации семьям погибших и пострадавшим. Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Решение суда первой инстанции о взыскании с осужденных денежных средств в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено", - заявила Матвеева.

По ее словам, получен ответ на запрос в учреждения, где находятся осужденные: "Зайцева запретила давать любую информацию относительно того, работает ли она и зарабатывает ли какие-либо деньги, а Дронов сейчас не работает, поскольку болеет".

Также адвокат сообщила, что Кассационный уголовный суд Верховного Суда удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу принимать участие 3 апреля в судебном заседании между Кассационным уголовным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции с Киевского райсуда Харькова.

"Кассационный уголовный суд удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу о ДТП на Сумской в Харькове 18 октября 2017 года обеспечить проведение заседания между Кассационным уголовным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции. Всего 12 пострадавших, но лиснности тех, кто примет участие в суде дистанционно, будут известны в день суда 3 апреля", - отметила Матвеева.

По ее словам, ходатайство связано, в том числе, с финансовым положением пострадавших.

30 января 2020 года Кассационный суд назначил заседание по делу о смертельном ДТП на 3 апреля 2020 года. И Зайцева, и Дронов обжаловали приговор суда первой инстанции: Зайцева настаивает на смягчении приговора до 5 лет условно, а Дронов - на отмене и назначении нового рассмотрения дела.

26 февраля 2019года Киевский райсуд Харькова признал обоих водителей виновными в ДТП и назначил им по 10 лет заключения и возмещение компенсации семьям погибших и пострадавшим в размере 3 млн грн. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Зайцеву этапировали в исправительный центр в Днепропетровской области, Дронова - в колонию на Полтавщине.

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18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись Lexus под управлением Елены Зайцевой и Volkswagen Геннадия Дронова. Зайцева мчалась по улице Сумской на большой скорости на красный свет, а Дронов в тот самый момент выехал с боковой улицы. В результате столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте погибли пять человек, шестая умерла в больнице, пострадали еще 6 человек.

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ДТП, Харьков, Елена Зайцева, Геннадий Дронов, Лариса Матвеева.
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