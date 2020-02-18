В Славутиче умер "киборг" Арефьев

Новости Украины:Горсовет выразил соболезнования родным и близким героя.

В Славутиче Киевской области на 47 году умер защитник Донецкого аэропорта Евгений Арефьев. Об этом сообщает Славутичский городской совет в Facebook.

"На 47 году ушел из жизни славутичанин Евгений Арефьев. Защитник Украины, военный по зову сердца, настоящий офицер-профессионал, имевший позывной Спартак. Ответственный командир, всегда заботился о солдатах. Киборг, который воевал за Донецкий аэропорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Арефьев ушел из жизни настоящим защитником страны. За проявленное особое мужество он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.