"Це знущання": мати жертви резонансної ДТП з Зайцевою поскаржилася на компенсацію

Мізерні компенсації приходять нерегулярно, до того ж з них треба платити податок.

Мати одного із загиблих в резонансній ДТП в Харкові поскаржилася на мізерну компенсацію від винуватиці події.

Йдеться про трагедію, що сталася на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова 18 жовтня 2017 року. Тоді 20-річна Олена Зайцева, яка перебувала за кермом автомобіля Lexus, вирішила "проскочити" на червоне світло і зіткнулася з Volkswagen Геннадія Дронова. В результаті цього її машину викинуло на тротуар, де перебувала група людей.

Як повідомляє Сегодня, Світлана Винниченко в тій ДТП втратила єдиного сина.

Вона каже, що кожні два-три місяці їй надходять компенсаційні виплати в розмірі 30-40 гривень, з яких їй до того ж доводиться виплачувати податок в розмірі 7 гривень.

"Я вважаю це знущанням. Кожен раз, коли я бачу ці суми, у мене починається істерика. Краще нічого не треба", — сказала вона

Адвокат боку потерпілих Лариса Матвєєва говорить, що такі вчинки Зайцевої свідчать про те, що вона не кається у скоєному.

Як повідомлялося раніше, в тій аварії загинули 5 людей, ще шестеро отримали травми. Одна з постраждалих пізніше померла в лікарні.

Спочатку вважалося, що в аварії винна тільки Зайцева, однак пізніше виявилося, що Дронов теж почав рух на заборонний сигнал. Вони обидва свою провину визнали.