Багато порушував і посилав копів "н***й": що відомо про 16-річного винуватця смертельної аварії у Харкові

Хлопець за кермом, судячи з усього, був неповнолітнім

Стало відомо, що водієм автомобіля, який на повній швидкості влетів у потік машин та влаштував смертельну ДТП у Харкові, міг бути 16-річний хлопець.

Таку інформацію розповсюджують місцеві канали у Telegram, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що його називають Харківським Миколою Михайловичем 2005 року народження, він явно представник місцевої "золотої молоді", і на його сторінці в Інстаграм (підписана "М’ясокомбінат") повно відео, де він порушує ПДР і влаштовує нічні перегони.

Зокрема, там є й відео, де він посилає на відомі три літери представника правоохоронних органів.

Обережно, на ролику є ненормативна лексика!

А ось як виглядає цей Миколай на фото:

Микола Харківський

Варто зауважити, що спочатку профіль хлопця в Інстаграм виглядав так:

Профіль Миколи Харківського до аварії

Після ДТП всі відео та аватарку видалили

Нагадаємо, що ввечері 26 жовтня на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда в Харкові Infinity на швидкості понад 100 кілометрів на годину на "червоний" сигнал світлофора влетіла в потік машин, протаранивши одну з них, — відео моменту ДТП дивіться за посиланням.

Транспортні засоби від сили удару розлетілися на десятки метрів, попередньо другий водій загинув, а троє госпіталізовані.

Як повідомляв "Телеграф", раніше знову відзначилася винуватка іншої гучної ДТП у Харкові, яка вбила п’ятьох, — виявилося, що Олена Зайцева платить матері однієї з жертв якісь 30-40 гривень, ще й не щомісяця.