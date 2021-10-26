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Багато порушував і посилав копів "н***й": що відомо про 16-річного винуватця смертельної аварії у Харкові

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
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Встановлено попереднього винуватця аварії в Харкові Новина оновлена 26 жовтня 2021, 23:34
Встановлено попереднього винуватця аварії в Харкові

Хлопець за кермом, судячи з усього, був неповнолітнім

Стало відомо, що водієм автомобіля, який на повній швидкості влетів у потік машин та влаштував смертельну ДТП у Харкові, міг бути 16-річний хлопець.

Таку інформацію розповсюджують місцеві канали у Telegram, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що його називають Харківським Миколою Михайловичем 2005 року народження, він явно представник місцевої "золотої молоді", і на його сторінці в Інстаграм (підписана "М’ясокомбінат") повно відео, де він порушує ПДР і влаштовує нічні перегони.

Зокрема, там є й відео, де він посилає на відомі три літери представника правоохоронних органів.

Обережно, на ролику є ненормативна лексика!

А ось як виглядає цей Миколай на фото:

Микола Харківський
Микола Харківський

Варто зауважити, що спочатку профіль хлопця в Інстаграм виглядав так:

Профіль Миколи Харківського до аварії
Профіль Миколи Харківського до аварії
Після ДТП всі відео та аватарку видалили
Після ДТП всі відео та аватарку видалили

Нагадаємо, що ввечері 26 жовтня на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда в Харкові Infinity на швидкості понад 100 кілометрів на годину на "червоний" сигнал світлофора влетіла в потік машин, протаранивши одну з них, — відео моменту ДТП дивіться за посиланням.

Транспортні засоби від сили удару розлетілися на десятки метрів, попередньо другий водій загинув, а троє госпіталізовані.

Як повідомляв "Телеграф", раніше знову відзначилася винуватка іншої гучної ДТП у Харкові, яка вбила п’ятьох, — виявилося, що Олена Зайцева платить матері однієї з жертв якісь 30-40 гривень, ще й не щомісяця.

Теги:
#ДТП #Харків
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