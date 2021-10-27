Укр

Число жертв жуткой аварии в Харькове выросло: что известно

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Фото с места аварии на Одесской в Харькове Новость обновлена 27 октября 2021, 01:29
Фото с места аварии на Одесской в Харькове

В полиции рассказали о том, кто находился в авто, столкнувшихся на Одесской

В результате аварии в Харькове, произошедшей в районе Одесской 26 октября, на месте погиб один человек, еще один пострадавший скончался позже. Информация об этом появилась в местном Telegram-канале "Харьков 1654", передает "Телеграф".

По данным Telegram-канала, речь идет о пассажире "Инфинити".

Как сообщают в Главном управлении полиции Харьковской области, "Инфинити" и "Шевроле" столкнулись на перекрестке улиц Гагарина и Одесской. За рулем обоих авто были мужчины. Первый погибший – водитель "Шевроле".

В полиции говорят, что водитель "Инфинити" проезжал "зебру", когда на светофоре горел красный. Это подтверждают видео, опубликованные с места происшествия.

Более того, замглавы "главка" Сергей Чиж сказал журналистам "Суспильного", что "Инфинити" двигалась со скоростью более 100 км/час. По его же данным, в машине могли находиться несовершеннолетние.

Сам же лихач на "Инфинити", а также два его пассажира – мужчина и женщина, травмированы и находятся в больнице.

Полиция пока что не назвала имени того, кто находился за рулем "Инфинити", летевшей на "красный". Но в сеть уже просочилась информация о предполагаемом виновнике. Как писал "Телеграф", сообщается о представителе "золотой" молодежи по имени Николай, которому всего лишь 16 лет.

Теги:
#ДТП #Харьков #Авария #Одесская
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