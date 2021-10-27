Жив и почти здоров: появились фото госпитализированного 16-летнего виновника аварии в Харькове

Сначала сообщалось, что виновник аварии в реанимации

После смертельной аварии на Гагарина в Харькове, которая произошла вечером 26 октября, виновник инцидента пострадал меньше, чем все думали.

Его фото из больницы показали местные Telegram-каналы, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что вследствие столкновения двух авто один водитель погиб на месте, в то время как из второй машины все были госпитализированы, и один из пассажиров умер в больнице.

Была информация, что 16-летний Николай Харьковский, который устроил аварию на Infiniti, находится в реанимации.

Но судя по опубликованным в сети фотографиям, он пострадал не так серьезно.

На снимках он сидит с разбитой головой, но в сознании, сам чешет лицо, а по данным каналов, еще и может сам ходить.

Парень в сознании и контролирует свои действия

Очевидцы говорят, что передвигаться он тоже может сам

Стоит заметить, что в комментариях целая буря осуждения в отношении парня, который погубил двух людей, и сам остался цел.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал видео момента нашумевшего столкновения двух автомобилей на перекрестке Гагарина и Героев Сталинграда в Харькове.