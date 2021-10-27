Постраждалі в реанімації: що відомо про жертв смертельної ДТП у Харкові

Водія Infiniti затримано поліцією.

У реанімації у Харківській лікарні невідкладної допомоги перебувають троє людей, які постраждали в аварії на проспекті Гагаріна.

Інформацію про трьох постраждалих повідомили джерела у пресслужбі міськради.

Їхній стан медики оцінюють як стабільний, але з реанімації поки не перевели. У дівчини-підлітка пошкоджено стегно, у одного з хлопців ключиця. Третій постраждалий 19 років із пошкодженнями обличчя та голови.

Нагадаємо, поліція повідомляла, що в ДТП постраждали троє пасажирів Infiniti — автомобіля, який став винуватцем аварії.

За кермом автомобіля був підліток 16 років. Його затримали. У нього вже раніше були неприємності із законом.

Власники авто та його рідні вже заявили про викрадення і намагаються "вирішити" інцидент.

Раніше "Телеграф" писав, що пізно ввечері на великому перехресті в районі вулиці Одеської на проспекті Гагаріна в Харкові зіткнулися два автомобілі та був пошкоджений третій. У третьому авто була дружина ексдепутата місцевої міськради, яку частина джерел оголосила загиблою, але вона в ДТП не постраждала. Уламки авто розлетілися всією дорогою.

У поліції повідомляють, що в аварії загинув водій другого автомобіля, чоловікові було 58 років. Він був за кермом Chevrolet. Повідомлялося також про другого загиблого — пасажирку Infiniti, але інформація не підтверджується. Водія другого авто затримано і його лікуватимуть амбулаторно — він після аварії пересувається самостійно.