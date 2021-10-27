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Рідня намагається "вирішувати", але зв’язки вже не працюють: що буде з харківським "гонщиком" після ДТП

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Машину в ДТП сильно понівечило. Новина оновлена 27 жовтня 2021, 09:56
Машину в ДТП сильно понівечило.

Водія затримали, йому загрожує кримінальна відповідальність.

У Харкові, де на перехресті вулиці Одеської та проспекту Гагаріна сталася ДТП зі смертельними наслідками, власники Infiniti та родичі передбачуваного винуватця аварії заявили про викрадення авто.

Телеграм-канал "Легітимний", який опублікував інформацію, повідомляє, що вони "мажори старої еліти".

За інформацією каналу, трагедію взяли на контроль в Офісі президента. Їхнє джерело повідомило, що ймовірний винуватець може провести у СІЗО рік. Також повідомляється, що справу сім’я водія хотіла "вирішити" швидше. І тут резонанс не зіграв їм на руку. Нацполіція повідомила, що водія Infiniti затримали. Йому загрожує покарання до восьми років ув’язнення.

Водія машини Infiniti, яка на великій швидкості з порушеннями перетинала перехрестя, не госпіталізовано — у нього розсічена голова.

Його впізнали як представника місцевої "золотої молоді" Миколи. Молодій людині 16 років і в нього були раніше проблеми із законом.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що смертельна ДТП сталася в ніч проти 27 жовтня на проспекті Гагаріна в Харкові в районі перетину магістралі з вулицею Одеською та проспектом Героїв Сталінграда. У ній загинули попереднь, двоє людей.

Теги:
#ДТП #Харків #Одеська
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