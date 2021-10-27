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Водій не мав шансів: що залишилося від машини, збитої 16-річним "гонщиком" у Харкові (18+)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Infiniti та Chevrolet зіткнулися на Одеській трасі ввечері 26 жовтня Новина оновлена 27 жовтня 2021, 01:13
Infiniti та Chevrolet зіткнулися на Одеській трасі ввечері 26 жовтня

Обидві машини після аварії перетворилися на купу металу

Один із водіїв загинув на місці внаслідок зіткнення Infiniti та Chevrolet на перехресті у Харкові, — і, судячи з сили удару, вижити там ніяк не можна було.

Показові знімки та відео з місця подій зробив кореспондент "Телеграфа".

Зазначимо, що Infiniti гнало на швидкості понад 100 кілометрів на годину на заборонний сигнал світлофора. Напевно, 16-річний водій планував встигнути "проскочити", але натомість протаранив у бік Chevrolet рівно зі сторони водія.

Внаслідок зіткнення машини розлетілися у різні боки, а уламки відлетіли на десятки метрів.

Водій другого автомобіля загинув на місці. Спочатку повідомлялося, що це могла бути дружина місцевого депутата Наталія Ракич, але після цю інформацію спростували, її не було в автомобілі.

Дивіться на фото та відео, що від нього залишилося (але обережно, на кадрах присутня кров!):

Запчастини розлетілися в різні боки
Запчастини розлетілися в різні боки
Водій Chevrolet помер на місці трагедії
Водій Chevrolet помер на місці трагедії

Нагадаємо, що після аварії госпіталізували всіх з Infiniti, при цьому один із пасажирів теж помер у лікарні, а сам винуватець трагедії практично не постраждав, про що можна судити з його фото з лікарні.

Як повідомляв "Телеграф", 16-річний Микола Харківський раніше вже відрізнявся любов’ю до порушення правил та конфліктів із правоохоронцями.

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