Водій не мав шансів: що залишилося від машини, збитої 16-річним "гонщиком" у Харкові (18+)

Обидві машини після аварії перетворилися на купу металу

Один із водіїв загинув на місці внаслідок зіткнення Infiniti та Chevrolet на перехресті у Харкові, — і, судячи з сили удару, вижити там ніяк не можна було.

Показові знімки та відео з місця подій зробив кореспондент "Телеграфа".

Зазначимо, що Infiniti гнало на швидкості понад 100 кілометрів на годину на заборонний сигнал світлофора. Напевно, 16-річний водій планував встигнути "проскочити", але натомість протаранив у бік Chevrolet рівно зі сторони водія.

Внаслідок зіткнення машини розлетілися у різні боки, а уламки відлетіли на десятки метрів.

Водій другого автомобіля загинув на місці. Спочатку повідомлялося, що це могла бути дружина місцевого депутата Наталія Ракич, але після цю інформацію спростували, її не було в автомобілі.

Дивіться на фото та відео, що від нього залишилося (але обережно, на кадрах присутня кров!):

Запчастини розлетілися в різні боки

Водій Chevrolet помер на місці трагедії

Нагадаємо, що після аварії госпіталізували всіх з Infiniti, при цьому один із пасажирів теж помер у лікарні, а сам винуватець трагедії практично не постраждав, про що можна судити з його фото з лікарні.

Як повідомляв "Телеграф", 16-річний Микола Харківський раніше вже відрізнявся любов’ю до порушення правил та конфліктів із правоохоронцями.