У водителя не было шансов: что осталось от машины, сбитой 16-летним "гонщиком" в Харькове (18+)
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Обе машины после аварии превратились в груду металла
Один из водителей погиб на месте вследствие столкновения Infiniti и Chevrolet на перекрестке в Харькове, — и судя по силе удара, выжить там никак нельзя было.
Показательные снимки и видео с места событий сделал корреспондент "Телеграфа".
Отметим, что Infiniti гнало на скорости выше 100 километров в час на запрещающий сигнал светофора. Наверное, 16-летний водитель планировал успеть "проскочить", но вместо этого протаранил в бок Chevrolet ровно со стороны водительского сидения.
Вследствие столкновения машины разлетелись в разные стороны, а обломки отлетели на десятки метров.
Водитель второго авто погиб на месте. Сначала сообщалось, что это могла быть жена местного депутата Наталья Ракич, но после эту информацию опровергли, — ее не было в автомобиле.
Смотрите на фото и видео, что от него осталось (но осторожно, на кадрах присутствует кровь!):
Напомним, что после аварии госпитализировали всех из Infiniti, при этом один из пассажиров тоже умер в больнице, а сам виновник трагедии практически не пострадал, о чем можно судить по его фото из больницы.
Как сообщал "Телеграф", 16-летний Николай Харьковский ранее уже отличался любовью к нарушению правил и конфликтами с правоохранителями.
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