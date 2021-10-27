Укр

У водителя не было шансов: что осталось от машины, сбитой 16-летним "гонщиком" в Харькове (18+)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Infiniti и Chevrolet столкнулись на Одесской трассе вечером 26 октября Новость обновлена 27 октября 2021, 01:13
Infiniti и Chevrolet столкнулись на Одесской трассе вечером 26 октября

Обе машины после аварии превратились в груду металла

Один из водителей погиб на месте вследствие столкновения Infiniti и Chevrolet на перекрестке в Харькове, — и судя по силе удара, выжить там никак нельзя было.

Показательные снимки и видео с места событий сделал корреспондент "Телеграфа".

Отметим, что Infiniti гнало на скорости выше 100 километров в час на запрещающий сигнал светофора. Наверное, 16-летний водитель планировал успеть "проскочить", но вместо этого протаранил в бок Chevrolet ровно со стороны водительского сидения.

Вследствие столкновения машины разлетелись в разные стороны, а обломки отлетели на десятки метров.

Водитель второго авто погиб на месте. Сначала сообщалось, что это могла быть жена местного депутата Наталья Ракич, но после эту информацию опровергли, — ее не было в автомобиле.

Смотрите на фото и видео, что от него осталось (но осторожно, на кадрах присутствует кровь!):

Запчасти разлетелись в разные стороны
Запчасти разлетелись в разные стороны
Водитель Chevrolet скончался на месте трагедии
Водитель Chevrolet скончался на месте трагедии

Напомним, что после аварии госпитализировали всех из Infiniti, при этом один из пассажиров тоже умер в больнице, а сам виновник трагедии практически не пострадал, о чем можно судить по его фото из больницы.

Как сообщал "Телеграф", 16-летний Николай Харьковский ранее уже отличался любовью к нарушению правил и конфликтами с правоохранителями.

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#ДТП #Харьков
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