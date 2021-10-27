Укр

Родня пытается "порешать", но связи уже не работают: что будет с харьковским "гонщиком" после ДТП

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Машину в ДТП сильно изувечило. Новость обновлена 27 октября 2021, 09:56
Машину в ДТП сильно изувечило.

Водителя задержали, ему грозит уголовная ответственность.

В Харькове, где на перекрестке улицы Одесской и проспекта Гагарина произошло ДТП по смертельным исходом, владельцы Infiniti и родственники предполагаемого виновника аварии заявили об угоне авто. 

Телеграм-канал "Легитимный", который опубликовал информацию, сообщает, что они "мажоры старой элиты". 

По информации канала — трагедию взяли на контроль в Офисе президента. Их источник сообщил, что вероятный виновник может провести в СИЗО год. Также сообщается, что дело семья водителя хотела "порешать" побыстрее. В этом случае резонанс не сыграл им на руку. Нацполиция сообщила, что водителя Infiniti задержали. Ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Водитель машины Infiniti, которая на большой скорости с нарушениями пересекала перекресток, не госпитализирован — у него рассечена голова

Его опознали как представителя местной "золотой молодежи" Николая. Молодому человеку 16 лет и у него были ранее проблемы с законом. 

Напомним, "Телеграф" сообщал, что смертельное ДТП произошло в ночь на 27 октября на проспекте Гагарина в Харькове в районе пересечения магистрали с улицей Одесской и проспектом Героев Сталинграда. В нем погибли, предварительно, два человека.

Теги:
#ДТП #Харьков #Одесская
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