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"Переезжал людей не раз": виновник смертельной аварии в Харькове был фигурантом уголовного дела (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Виновник ДТП в Харькове серьезных травм не получил Новость обновлена 27 октября 2021, 08:52
Виновник ДТП в Харькове серьезных травм не получил

За два года до аварии парень стрелял по людям и угрожал, что засадит их за решетку

В Харькове поздно вечером во вторник, 26 октября, произошла смертельная авария на перекрестке Гагарина и Героев Сталинграда. Виновником жуткого ДТП оказался 16-летний местный "мажор" Николай Харьковский, который нарушал ПДД и посылал копов "на**й", однако прошлое у этого парня еще более шокирующее.

Так, по информации издания Vgorode, 7 ноября 2019 Николай Харьковский был замешан в конфликте со стрельбой. К тому времени 14-летний парень неоднократно обижал девушку, за которую решили вступиться ее старший брат и мама. Выяснить причины конфликта решили в местном супермаркете, но Николай открыл стрельбу из пневматического оружия и ранил людей, а затем еще и начал угрожать пострадавшим.

"Я к нему подошел и он начал мне угрожать и моей семье. Говорить, что мы — никто и он засадит нас в полицию, и еще потом мы заплатим ему денег. Я его подвинул к себе и он начал снова заявлять о своем высоком положении — что его куртка стоит больше, чем моя семья и я таких денег не увижу, — рассказывает Влад. — После нашего с мамой предложения выйти в более тихое и спокойное место, он согласился, но когда мы спускались по эскалатору, Николай открыл огонь. 5-7 выстрелов досталось мне и 1-2 моей маме — сегодня ей делают операцию по извлечению пуль. Мне вытащили с головы пулю и окончили операцию", — рассказывал о событиях в тот вечер 19-летний парень, вступившийся за свою сестру.

Тогда следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия). Однако неизвестно, как наказали 14-летнего юношу, если через два года после инцидента он никоим образом не изменил своего отношения к людям.

А вот как на стрельбу в супермаркете отреагировал 14-летний Николай:

После ДТП в Харькове в сети начали публиковать якобы переписки с аккаунта Николая, из-за езды которого погибли люди. Другим людям он не стеснялся говорить, что "переезжал людей не раз" и ему за это ничего не было, откровенно угрожал "больницей" и хвастался "кучей денег".

Депутат Харьковского облсовета Юрий Сапронов в Facebook написал, что Николай в предыдущих случаях на камеру заявлял полицейским "Можете разворачиваться и идти на *уй", его риторика интересна и в других случаях — "Моя куртка стоит больше, чем твоя семья", "я все решаю и ты мне еще денег заплатишь".

Кроме того, депутат выразил надежду, что на этот раз молодого человека не отмажут.

К слову, здоровью Николая, из-за которого погибли два человека, сейчас ничего не угрожает. А после смертельной аварии, которую он устроил, родители парня заявили об угоне Infinity.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в результате аварии в Харькове, произошедшей в районе Одесской 26 октября, на месте погиб один человек, еще один пострадавший скончался позже. Три человека были травмированы и попали в больницу. В полиции говорят, что водитель "Инфинити" проезжал "зебру", когда на светофоре горел красный. Это подтверждают видео с места происшествия.

Теги:
#ДТП #Харьков #Оружие #Виновник ДТП
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