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"Переїжджав людей не раз": винуватець смертельної аварії у Харкові був фігурантом кримінальної справи (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Винуватець ДТП у Харкові серйозних травм не отримав Новина оновлена 27 жовтня 2021, 08:52
Винуватець ДТП у Харкові серйозних травм не отримав

За два роки до аварії хлопець стріляв по людям і погрожував, що засадить їх за ґрати

У Харкові пізно ввечері у вівторок, 26 жовтня, сталася смертельна аварія на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда. Винуватцем моторошної ДТП виявився 16-річний місцевий "мажор" Микола Харківський, який порушував ПДР та посилав копів "на**й", однак минуле у цього хлопця ще більш шокуюче.

Так, за інформацією видання Vgorode, 7 листопада 2019 року Микола Харківський був замішаний у конфлікті зі стріляниною. На той час 14-річний хлопець неодноразово ображав дівчину, за яку вирішили вступитися її старший брат та мама. З’ясувати причини конфлікту вирішили у місцевому супермаркеті, але Микола відкрив стрілянину з пневматичної зброї і поранив людей, а потім ще й почав погрожувати постраждалим.

"Я до нього підійшов і він почав мені загрожувати і моїй родині. Говорити, що ми — ніхто і він засадить нас у поліцію, і ще потім ми заплатимо йому грошей"… почав знову заявляти про своє високе становище — що його куртка коштує більше, ніж моя сімʼя, і ​​я таких грошей не побачу. Після нашої з мамою пропозиції вийти в тихе і спокійне місце, він погодився, але коли ми спускалися ескалатором, Микола відкрив вогонь. 5-7 пострілів дісталося мені і 1-2 моїй мамі", — розповідав про події того вечора 19-річний хлопець, який заступився за свою сестру.

Тоді слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї). Однак, невідомо, як покарали 14-річного юнака, якщо через два роки після інциденту він жодним чином не змінив свого ставлення до людей.

А ось як на стрілянину у супермаркеті відреагував 14-річний Микола:

Після ДТП у Харкові у мережі почали публікувати нібито переписки з аккаунту Миколи, через їзду якого загинули люди. Іншим людям він не соромився говорити, що "переїжджав людей не раз" і йому за це нічого не було, відверто погрожував "лікарнею" і вихвалявся "купою грошей".

Депутат Харківської облради Юрій Сапронов у Facebook написав, що Микола у попередніх випадках на камеру заявляв поліцейським "Можете розвертатися і йти на *уй", його риторика цікава і в інших випадках — "Моя куртка коштує більше, ніж твоя сімʼя", "я все вирішую і ти мені ще грошей заплатиш". 

Крім того, депутат висловив сподівання, що цього разу хлопця не відмажуть.

До слова, здоров’ю Миколи, через якого загинули двоє людей, наразі нічого не загрожує. А після смертельної аварії, яку він влаштував, батьки хлопця заявили про угон Infinity.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, внаслідок аварії в Харкові, що сталася в районі Одеської 26 жовтня, на місці загинула одна людина, ще один постраждалий помер пізніше. Три людини були травмовані і потрапили до лікарні. У поліції кажуть, що водій "Інфініті" проїжджав "зебру", коли на світлофорі горів червоний. Це підтверджують відео з місця події.

Теги:
#ДТП #Харків #Зброя #Винуватець ДТП
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