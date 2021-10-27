Делают из Коли преступника: отец 16-летнего харьковского гонщика заступился за сына

Водитель Infiniti "летел" на красный.

Вероятным виновником аварии на перекрестке улицы Одесской, проспектов Героев Сталинграда и Гагарина в Харькове, которая унесла жизнь человека, мог быть не задержанный Николай Харьковский.

Об этом заявил журналистам регионального СМИ 2day отец подростка.

По его версии за рулем был не его сын. Михаил считает, что из его сына делают преступника, ведь он с места ДТП не скрывался. Он сказал, что в машине было еще три человека и один из них был за рулем. Мужчина подозревает, что это спланированная акция. Также он сообщил, что ни он, ни мать задержанного об угоне машины не сообщали.

Напомним, 26 октября почти в девять вечера в Харькове произошла трагическая авария. Не сбавляя скорости автомобиль Infiniti пересекал перекресток на "красный". Машина врезалась в Chevrolet — водитель второго авто умер на месте аварии.

При этом трое пассажиров из Infiniti попали в реанимацию — сестра одного из пострадавших рассказала, что на передних сидениях были Николай с его девушкой.

Водителя Infiniti задержала полиция. Согласно данным правоохранителей 16-летний подросток был водителем авто.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь погибшего водителя обратилась за помощью к обществу в поисках адвоката и свидетелей вчерашней аварии.