Укр

"Мама все порешает, а папа мясной олигарх": виновник смертельного ДТП в Харькове заявил, что он переедет за границу

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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От обеих машин после ДТП в Харькове ничего не осталось Новость обновлена 27 октября 2021, 13:19
От обеих машин после ДТП в Харькове ничего не осталось

Сестра пострадавшего парня заявила, что 16-летний Николай пытался откупиться

Стало известно, как развивались события накануне роковой аварии на проспекте Гагарина в Харькове, где 16-летний Николай на Infiniti протаранил Chevrolet Aveo, убив водителя. Девушка лихача и двое его друзей находятся в больнице, и сестра одного из них — 20-летнего Михаила — рассказала все подробности трагедии.

По информации Newsroom, сестре Миши Марие удалось пообщаться с братом до его госпитализации. Он рассказал, что Николай со своей девушкой сидели спереди, друзья — сзади. Мария со слов брата говорит, что подросток хватался автомобилем, подгазовывал и говорил, что "права ему подарили родители".

"Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", – говорит Мария. 

По ее словам, сразу после произошедшего 16-летний лихач кричал: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей". Впрочем, Николая уже задержали.

Есть также информация о том, что водитель снимал свой "стиль вождения" на видео, но после ДТП телефон якобы исчез.

Напомним, инцидент случился около 20:45 на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда, — поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека

Виновником аварии оказался местный "мажор", 16-летний Николай, который ранее уже отличался рядом скандалов, среди которых стрельба в супермаркетеконфликты с копами, регулярные нарушения ПДД.

Теги:
#ДТП #Харьков #Смертельная авария #Мажор
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