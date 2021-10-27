Укр

"Папа в морге только потому, что 16-летний парень решил прокатить друзей": дочь погибшего в ДТП в Харькове

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Резонансное ДТП на Одесской в Харькове Новость обновлена 27 октября 2021, 12:15
Резонансное ДТП на Одесской в Харькове

Анастасия Носова, дочь погибшего водителя, со слезами на глазах обратилась за помощью

Дочь 58-летнего водителя "Шевроле", который погиб в результате столкновения с "Инфинити" на перекрестке улиц Гагариной и Одесской в Харькове 26 октября, ищет свидетелей аварии. Впервые после произошедшего Анастасия Носова записала видео и опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка сообщает, что вместе с братом сейчас приехала к моргу, где находится тело ее погибшего отца.

"Вместо этого в нашей семье сегодня планировалось очень радостная дата, очень долгожданная для папы, в первую очередь, как для отца его детей. Но, увы, сложилось, как сложилось", — говорит Анастасия.

По словам девушки, к таким летальным последствиям привело всего лишь желание развлечься нескольких подростков.

"Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность", — сказала дочь погибшего в аварии.

Девушка добавила, что ее семья ищет опытного адвоката, который оказал бы им юридическую помощь в данной ситуации. Кроме того, Анастасия добавила, что они ищут людей, догонявших вчера "Инфинити" и задерживающих несовершеннолетнего водителя.

Со слезами Анастасия просит всех обнять своих родителей, пока они живы. 

"Потому что потом может быть поздно", — говорит дочь погибшего.

Напомним, предполагаемым водителем "Инфинити" называют 16-летнего Николая Харьковского. Ранее подросток публиковал видео, где матом посылал правоохранителей.

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#ДТП #Харьков #Авария
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