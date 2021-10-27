"Папа в морге только потому, что 16-летний парень решил прокатить друзей": дочь погибшего в ДТП в Харькове
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Анастасия Носова, дочь погибшего водителя, со слезами на глазах обратилась за помощью
Дочь 58-летнего водителя "Шевроле", который погиб в результате столкновения с "Инфинити" на перекрестке улиц Гагариной и Одесской в Харькове 26 октября, ищет свидетелей аварии. Впервые после произошедшего Анастасия Носова записала видео и опубликовала на своей странице в Instagram.
Девушка сообщает, что вместе с братом сейчас приехала к моргу, где находится тело ее погибшего отца.
"Вместо этого в нашей семье сегодня планировалось очень радостная дата, очень долгожданная для папы, в первую очередь, как для отца его детей. Но, увы, сложилось, как сложилось", — говорит Анастасия.
По словам девушки, к таким летальным последствиям привело всего лишь желание развлечься нескольких подростков.
"Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность", — сказала дочь погибшего в аварии.
Девушка добавила, что ее семья ищет опытного адвоката, который оказал бы им юридическую помощь в данной ситуации. Кроме того, Анастасия добавила, что они ищут людей, догонявших вчера "Инфинити" и задерживающих несовершеннолетнего водителя.
Со слезами Анастасия просит всех обнять своих родителей, пока они живы.
"Потому что потом может быть поздно", — говорит дочь погибшего.
Напомним, предполагаемым водителем "Инфинити" называют 16-летнего Николая Харьковского. Ранее подросток публиковал видео, где матом посылал правоохранителей.
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