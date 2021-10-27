Укр

Пострадавшие в реанимации: что известно о жертвах смертельного ДТП в Харькове

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Машину искорежило в ДТП Новость обновлена 27 октября 2021, 10:22
Машину искорежило в ДТП

Водитель Infiniti задержан полицией.

В реанимации в Харьковской больнице неотложной помощи находятся трое человек, которые пострадали в аварии на проспекте Гагарина

Информацию о трех пострадавших сообщили источники в прес-службе горсовета. 

Их состояние медики оценивают как стабильное, но из реанимации пока не перевели. У девушки-подростка повреждено бедро, у одного из парней — ключица. Третий пострадавший 19 лет с повреждениями лица и головы. 

Напомним, полиция сообщала, что в ДТП пострадали трое пассажиров Infiniti - автомобиля, который стал виновником аварии. 

За рулем автомобиля находился подросток 16 лет. Его задержали. У него уже ранее были неприятности з законом. 

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Ранее "Телеграф" писал, что поздним вечером на большом перекрестке в районе улицы Одесской на проспекте Гагарина в Харькове столкнулись два автомобиля и был поврежден третий. В третьем авто находилась жена экс-депутата местного горсовета, которую часть источников объявила погибшей, но она в ДТП не пострадала. Обломки авто разлетелись по всей дороге. 

В полиции сообщают, что в аварии погиб водитель второго автомобиля, мужчине было 58 лет. Он был за рулем Chevrolet. Сообщалось также о втором погибшем — пассажирке Infiniti, но информация не подтверждается. Водитель второго авто задержан и его будут лечить амбулаторно — он после аварии передвигается самостоятельно.

Теги:
#ДТП #Харьков #Пострадавшие
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