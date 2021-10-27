Спасла поломка машины: жена экс-депутата горсовета Харькова осталась невредимой в ДТП по случайности

Автомобиль женщины все же задело во время аварии, однако она осталась невредимой

Жуткая авария в Харькове, произошедшая в районе Одесской 26 октября из-за 16-летнего "мажора", унесла жизни двух человек. Сразу после ДТП местные Telegram-каналы начали публиковать информацию, что в числе погибших могла быть Наталья Ракич – жена экс-депутата Харьковского горсовета, однако это оказалось неправдой.

Как сообщает издание Newsroom, бывший местный депутат Иван Ракич рассказал, что его жена действительно была на месте трагической аварии, однако не пострадала.

По его словам, буквально за несколько минут до смертельной аварии автомобиль Skoda, на котором ехала Наталья Ракич, заглох на проспекте Гагарина, что спасло женщину от трагических последствий.

"Я сказал ей заглушить мотор и пару минут дать машине остыть. Тут же, через три минуты, Наташа мне перезвонила и сказала, что попала в ДТП. Слава Богу, что она не пострадала. И мои искренние соболезнования родным женщины, погибшей в Chevrolet, и близким девочки, которая ехала в Infiniti", — рассказал Иван Ракич.

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Напомним, что водитель автомобиля Шевроле, в который влетел 16-летний Николай Харьковский на Infiniti, погиб на месте ДТП. Удар был такой силы, что у мужчины не было шансов выжить.

Также мы писали, что видео сильного столкновения на перекрестке в Харькове уже попало в сеть.

Как сообщал "Телеграф" ранее, виновник ДТП серьезных травм не получил у него рассеченная голова, но госпитализация не понадобилась. Парня узнали как представителя "золотой молодежи", ему 16 лет и у него уже были проблемы с законом.